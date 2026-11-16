فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

صحفي في الديلي ميل: "توتو وولف أراد منعي من دخول بادوك الفورمولا 1 مدى الحياة"

زعم جوناثان ماكفوي، مراسل صحيفة "ديلي ميل"، أن توتو وولف سعى إلى إبعاده نهائيًا عن بادوك الفورمولا 1، عقب جائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2023.

أحمد مجدي

منشور: 16-11-2026

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توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: بيتر فوكس

أعاد جوناثان ماكفوي، مراسل صحيفة "ديلي ميل"، الذي عُلّق اعتماده الصحفي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات حتى نهاية الموسم بسبب مقاله المثير للجدل بشأن شارل لوكلير، الحديث عن التوتر الذي نشب بينه وبين توتو وولف قبل 3 سنوات. وزعم ماكفوي أن مدير فريق مرسيدس تواصل مباشرة مع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، لضمان عدم تمكنه من حضور أية جائزة كبرى مجددًا.

وتساءل الصحفي المخضرم عما إذا كانت خلافاته السابقة مع شخصيات بارزة داخل بادوك الفورمولا 1 قد لعبت دورًا في العقوبة الأخيرة التي طالت اعتماده الصحفي، لكنه أقر في الوقت نفسه بأنه لا يمتلك أية أدلة ملموسة تثبت وجود صلة بين الأمرين.

وفي مقاله بصحيفة "ديلي ميل"، عاد ماكفوي إلى جائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2023، مستذكرًا المواجهة التي جمعته بوولف خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما تم إلغاء حصة التجارب الحرة الأولى إثر تضرر سيارة فيراري الخاصة بكارلوس ساينز بسبب غطاء فتحة صرف صحي غير مثبت بإحكام.

وعندما سُئل مدير فريق مرسيدس عما إذا كانت الحادثة خلال حصة التجارب قد ألحقت الضرر بسمعة الفورمولا 1، بدا وولف غاضبًا بوضوح، رافضًا التعليقات التي اعتبرت أن البطولة تعرضت للإهانة، ومؤكدًا أن ما حدث جرى تضخيمه.

وزعم ماكفوي أن التوتر الذي بدأ خلال المؤتمر الصحفي استمر بعد انتهائه، وأن وولف حاول إبعاده نهائيًا عن بادوك الفورمولا 1، قائلًا: "عندما طرحت عليه سؤالًا خلال المؤتمر الصحفي في جائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2023، أراد منعي من دخول البادوك مدى الحياة".

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وأضاف: "لقد شعر بالإهانة بسبب كلماتي خلال المؤتمر الصحفي، وقال إنه طلب من بن سليم ألا أشارك في أي سباق مرة أخرى طوال حياتي".

ووفقًا لماكفوي، أدلى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، بتعليق لافت بشأن الواقعة، عندما اتصل به خلال جائزة أبوظبي الكبرى لعام 2023، التي أقيمت مباشرة بعد أحداث لاس فيغاس.

وقال ماكفوي: "اتصل بي الرئيس، وهو مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة وبطل سابق للعالم في الراليات، خلال جائزة أبوظبي الكبرى لعام 2023. لن أنسى أبدًا لطفه، إذ قال لي: لا أعتقد أن السيد وولف سيرسل إليك بطاقة معايدة بمناسبة عيد الميلاد هذا العام".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد أدانت مؤخرًا بشدة قرار تعليق اعتماد ماكفوي الصحفي. وردًا على هذه العقوبة، أعلنت الصحيفة أنها لن تغطي الجولات الثلاث المتبقية من الموسم، وستقاطع السباقات.

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