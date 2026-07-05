شهد سباق جائزة بريطانيا الكبرى عطلة نهاية أسبوع غريبة بالنسبة إلى فيرستابن. إذ أوضح بطل العالم أربع مرات أنّه ظل يعاني من مشاكل في وحدة الطاقة واتزان السيارة، ومع ذلك بدا في طريقه لتحقيق منصة تتويجه الثالثة هذا الموسم قبل أن يخرج من السباق إثر حادث.

وبعد التجارب التأهيلية، طالب فيرستابن ريد بُل باستبدال وحدة الطاقة بسبب المشاكل التي واجهها خلالها، مشيرًا إلى أنّه إذا قرر الفريق كسر قواعد "بارك فيرميه"، فعليه أيضًا إجراء تغييرات كبيرة على إعدادات السيارة.

لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، وهو ما أثار إحباط الهولندي. وعندما سأله تلفزيون "فيا بلاي" الهولندي عن سبب انطلاقه من المركز السابع، أجاب بلهجة حادة: "عليكم أن تسألوا الفريق".

وأضاف: "كنت أفضّل الانطلاق من خطّ الحظائر، لأنّ السباق كان سيكون بالشكل نفسه. قلت لهم: 'سنرى الشيء نفسه مجددًا في السباق'. وهذا ما حدث تمامًا، كما حصل في التجارب التأهيلية".

ورغم ذلك، كان فيرستابن في طريقه لإنهاء السباق على منصة التتويج، لكنه شدد لدى حديثه إلى وسائل الإعلام، من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، على أنّ مثل هذه النتيجة لم تكن لتعكس الصورة الحقيقية.

وقال: "كنا محظوظين بالطبع بسبب كل ما حدث من حولي، مثل عقوبة لويس، والثقب البطيء في إطار جورج، ومشكلة كيمي".

وأضاف: "حتى لو أنهينا السباق على منصة التتويج، فإنك تقبل بذلك، لكنها لم تكن ستكون مستحقة على الإطلاق."

وأكمل: "لأننا كنا بطيئين جدًا على الإطارات القاسية. لا أعلم كيف تمكنت من إبقاء جورج ولويس خلفي طوال تلك الفترة. عانيت من اتزان سيئ للغاية طوال عطلة نهاية الأسبوع، ولم تكن لدي السرعة القصوى مقارنة بالسيارة الأخرى أيضًا. ثم جاء السباق بالشكل نفسه تمامًا، وهو ما كنت قد توقعته".

فيرستابن يصف مشاكل الجناح الخلفي في ريد بُل بـ"الخطيرة"

لم ينجح فيرستابن في الوصول إلى منصة التتويج في النهاية، وذلك بعدما فقد السيطرة على سيارته عند سرعة عالية في منعطف ستو خلال المراحل الختامية من السباق. وأبدى استياءه مباشرة عبر اللاسلكي، قبل أن يشرح لاحقًا سبب الحادث.

وقال: "كان الأمر مشابهًا لما حدث في النمسا. كان عطلًا مختلفًا، إذا صح التعبير، لكن النتيجة كانت نفسها. فعند الدخول إلى المنعطف، لا يثبت الجناح الخلفي بالكامل في مكانه. وعندها تفقد قدرًا كبيرًا من الارتكازيّة، فتدور السيارة وتخرج عن المسار".

وأضاف أنّ ذلك زاد من إحباطه بسبب الوضع الحالي داخل ريد بُل.

وقال: "يصبح الأمر خطيرًا للغاية في تلك اللحظة، لأنك قد تتعرض لإصابة حقيقية. حدث ذلك مرتين. كنت محظوظًا في النمسا، وكنت محظوظًا هنا أيضًا، لكن لهذا السبب تبدأ بالشعور بالضجر الشديد".

ويرى فيرستابن أنّ ريد بُل يعاني في الوقت الحالي من عدد كبير جدًا من المشاكل في موسم 2026، تشمل وحدة الطاقة، والهيكل، والجناح الخلفي، وهو ما يجعله غير متفائل بالمستقبل القريب.

وقال: "أعني، ينبغي أن أكون شخصًا هادئًا للغاية حتى أكون متفائلًا بعد ما حدث مجددًا هذا الأسبوع."

وأضاف: "أعتذر، لكن هذه هي الحقيقة. أعتقد أنّني بحاجة إلى بضعة أيام لاستعادة هدوئي، ثم المحاولة مجددًا."

وعندما سأله التلفزيون الهولندي عمّا إذا كان يشعر بالحاجة إلى عقد اجتماع جاد مع إدارة ريد بُل قبل جائزة بلجيكا الكبرى في سبا فرانكورشان، اختتم قائلًا: "بصراحة، لا أريد أن تكون لي أي علاقة بهذا الأمر لبعض الوقت".