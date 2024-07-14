شوماخر يوضّح السبب الذي يجعل نوريس غير جاهز بعد ليكون بطلًا للعالم

يرى رالف شوماخر أن لاندو نوريس لا يمتلك بعد كل العوامل التي تمكنه من حصد بطولة العالم للفورمولا 1، بالرُغم من التقدم الكبير الذي حققته مكلارين.

يحتلّ نوريس حاليًا وصافة ترتيب السائقين بفارق 84 نقطة خلف المتصدر ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

وقد ساهمت تحديثات مكلارين في تمكين نوريس من حصد أولى انتصاراته في الفورمولا 1 من بوابة جائزة ميامي الكبرى في وقت سابق من هذا العام، كما اقترب صاحب الـ 24 عامًا من تكرار ذلك في عدة مناسبات مع 4 مراكز وصافة حققها هذا العام.

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وامتلك نوريس كذلك الفرصة للمنافسة على الفوز على أرضه في سيلفرستون ضمن الجولة الأخيرة، لكن قرارًا استراتيجيًا أضاع تلك الفرصة.

حيث آثر نوريس وضع إطارات سوفت على سيارته ضمن طلعته الأخيرة، وهو ما دفع شوماخر إلى الإشارة بأن مثل هذه الأخطاء الصغيرة ستؤثر على حرفية التسابق لدى البريطاني، لكن في ذات الوقت أكّد على أن الفريق يتشارك كذلك بعض المسؤولية في إضاعة مثل هذه الفرصة.

حيث قال: "كسائق، عادة ما تدخل إلى السباق وأنت تعرف بالفعل قدرات الإطارات. والفريق يعلم هذا أيضاً".

وأضاف: "عليكما أن تمنحا بعضكما البعض المعلومات. ماذا حدث؟ أحدهم دخل إلى خط الحظائر في وقت أبكر وفعل هذا وذاك مع الإطارات. ومن ثم كسائق يكون بمقدورك اتخاذ القرارات".

وتابع: "نوريس ليس جاهزًا للغاية بعد، لكن ذلك قد يكون أيضاً بسبب هيكلية الفريق. وقد يكون بسبب أن مهندسه ليس قويًا بالقدر الكافي، وهذا شخص مهم للغاية على الدوام".