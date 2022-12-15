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شوماخر ينضم إلى مرسيدس كسائق احتياطي لموسم 2023 في الفورمولا واحد

أعلنت مرسيدس عن التوقيع مع ميك شوماخر كسائق احتياطيّ لموسم 2023 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
شوماخر ينضم إلى مرسيدس كسائق احتياطي لموسم 2023 في الفورمولا واحد

بعد خسارة مقعده مع فريق هاس نهاية موسم 2022 المنصرم، وإنهاء علاقاته مع فيراري، اشتدت التكهنات بانضمامه إلى مرسيدس - الفريق الذي قاد معه والده مايكل خلال الفترة الأخيرة قبل اعتزاله.

وسيضمن دور شوماخر مع مرسيدس تواجده ضمن جميع سباقات 2023 إضافة إلى عمله المكثف على جهاز المحاكاة لدعم جهود سائقي الفريق، لويس هاميلتون وجورج راسل.

وعبّرت مرسيدس سابقاً بوضوح عن رغبتها بضم شوماخر كسائق احتياطي، حيث أكد توتو وولف مدير الفريق في أبوظبي أنه يرغب بخوض المفاوضات مع الألماني لبدء العمل على العقد.

حيث قال شوماخر: "يسرني أن أكون جزءاً من فريق مرسيدس كسائق احتياطي لموسم 2023 وأنا ملتزم بتقديم كل ما لدي للمساهمة في تحسين الأداء ضمن هذه البيئة عالية التنافسية".

وأكمل: "أنظر إلى هذه الخطوة كبداية جديدة، وأنا متحمس للغاية وممتن لـ توتو وللجميع على ثقتهم بي. الفورمولا واحد عالم مذهل ولا مجال للتوقف عن التعلم، لذا أتطلع قدماً لاكتساب المزيد ووضع كامل جهودي لفائدة فريق مرسيدس".

من جهته، قال وولف: "ميك سائق يافع موهوب، ويسرنا انضمامه إلى الفريق. إنه يعمل بجد، ويتبع مقاربة هادئة ومدروسة وما زال متعطشاً للتعلم والتحسن كسائق".

وأردف: "جميعها خصائص هامة، ونحن متحمسون لانضمامه معنا للعمل على تطوير سيارة ’دبليو14’. كما نعلم أنه ومع سنتَي الخبرة اللتين يمتلكهما فإنه مستعد للقفز خلف المقود في وقت قصير بديلاً عن أي من لويس أو جورج في حال دعت الضرورة".

وكان شوماخر قد خسر مقعده مع فريق هاس بعد موسم ثانٍ صعب عانى خلاله لمجاراة زميله العائد إلى البطولة كيفن ماغنوسن.

وكانت أفضل نتائجه في النمسا بالمركز السادس، لكن ذلك لم يكن كافياً لإنقاذ مقعده الذي ذهب إلى نيكو روزبرغ الذي سيقود بديلاً عنه الموسم المقبل.

وكانت مرسيدس بحاجة إلى سائق احتياطي جديد، لأن نيك دي فريز سيقود مع ألفا تاوري لموسم كامل بدءاً من 2023، وستوفيل فاندورن انضم إلى أستون مارتن كسائق احتياطي.

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