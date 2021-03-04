شوماخر يكشف التحديات التي واجهها لتجهيز مقعده مع هاس

بالنظر إلى قيود فيروس كورونا التي تفرضها الحكومة البريطانيّة، يتعيّن على كلّ القادمين من سويسرا، حيث يعيش شوماخر، الخضوع لفترة عزلٍ ذاتي إجباريّة وإجراء تحليلَين لفيروس كورونا.

وكان ذلك ما تسبّب في تخلّي فرناندو ألونسو عن الحضور في حدث إطلاق سيارة ألبين مطلع هذا الأسبوع وكذلك التجارب الأولى، لكنّ شوماخر لم يكن له أيّ خيارٍ سوى التضحية بذلك الأسبوع من أجل المضيّ قدمًا في تحضيراته لموسم 2021.

وبحديثه اليوم الخميس، شرح شوماخر الوضع مؤكّدًا صعوبته، لكنّه أوضح بأنّ كلّ ذلك كان يستحقّ العناء.

وقال الألماني: "من الواضح أنّه لم يكن من السهل السفر إلى بريطانيا وكانت هناك الكثير من القيود. كان من الصعب عليّ إجراء عمليّة قياس المقعد".

وأضاف: "كانت لدينا خطّة ومن ثمّ تغيّرت القوانين، وتعيّن عليّ البقاء في عزلٍ ذاتي. لذا تعيّن عليّ إيجاد حيّزٍ يُمكنني فيه التخلّي عن 10 أيّام من أجل ترك مساحة للفريق ليومٍ ونصف لإتمام عمليّة القياس".

وأكمل: "لذا وصلت إلى إنجلترا وبقيت في مكان واحدٍ لفترة من الزمن. وعندما عادت نتيجة تحاليلي سلبيّة بعد تلك الأيّام الإجباريّة فقد كنت قادرًا على التواجد مع الفريق".

وقال شوماخر أنّه لا يزال يتوقّع المزيد من العمل من أجل الوصول إلى مستوى الراحة داخل قمرة قيادة هاس، لكن يجب على ذلك الانتظار حتّى التجارب التحضيريّة في البحرين.

وقال حيال ذلك: "من الواضح أنّ عمليّة قياس المقعد تطلّبت يومًا طويلًا. بدأنا العمل الساعة الثامنة صباحًا وأكملنا عند الساعة العاشرة والنصف ليلًا. لكنّ الأمر كان يستحق، تمكّنا من إنهاء العمل على المقعد وذلك جيّدً".

وأكمل: "الشعور جيّدٌ من الخارج، ودائمًا ما يكون المقعد مميّزًا للغاية، لكن يُمكن أن يكون جيّدًا عندما تكون ثابتًا ويُصبح سيّئًا عندما تقود السيارة".

واختتم بالقول: "لذا سيتعيّن علينا اكتشاف ذلك على الحلبة. سنُجري بعض التعديلات. لكنّني متأكّدٌ من أنّني سأحظى بمقعدٍ جيّد. يتعلّق الأمر الآن باختباره وجعله مثاليًا".