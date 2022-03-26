شوماخر يغيب عن سباق السعوديّة بعد حادثه القويّ في التصفيات

اصطدم شوماخر بالحاجز الأسمنتي المقابل عند المنعطف الـ 12 خلال القسم الثاني من التصفيات بعد أن فقد السيطرة على سيارته على الحفف الجانبيّة.

وتدمّرت سيارة الألماني، وتمّ إخراجه منها ونقله إلى المركز الطبي الذي كشف عدم وجود أيّة إصابات جسديّةز

بالرغم من ذلك تمّ نقله بالحوامة إلى مستشفى الملك فهد للخضوع للمزيد من الفحوصات الاحترازيّة.

واستبعد غونتر شتاينر مدير الفريق إمكانيّة مشاركة شوماخر في سباق الأحد كونه قد يكون بحاجة للمبيت في المستشفى.

وقال شتاينر: "الأمر الجيّد هو أنّه لا يبدو أنّ ميك تعرّض لأيّة إصابات، إنّه في المستشفى الآن ويتمّ تقييم حالته من قبل الأطبّاء، إنّه بين أيدٍ أمينة في الوقت الحاضر".

وأضاف: "هناك إمكانيّة لمبيته في المستشفى من أجل مراقبته. بناءً على هذه الحقائق وموقعنا، فقد قرّرنا عدم المشاركة بسيارته غدًا".

وكشف شتاينر بأنّه لم تكن هناك محادثات لاسلكيّة بين شوماخر والفريق بعد الاصطدام، وهو ما كان يعني انتظار الفريق للحصول على تأكيد لحالة سائقه.

وقال: "لم يكن لدينا أيّ تواصل لاسلكي معه بسبب الاصطدام، انكسر كلّ شيء رقمي".

وأضاف: "لذا لم نعلم أيّ شيء. لكنّنا تلقينا رسالة إثر ذلك بأنّه في كامل وعيه، كان ذلك الأمر الأكثر أهميّة. وحالما أخرجوه من السيارة، فقد قالوا بأنّه لا توجد إصابات خارجيّة".