شوماخر يستذكر تحذيره من مازيبين "العدائي" خلال مشاركتهما في الكارتينغ

يدافع الثنائي الآن سويًا عن ألوان هاس في الفورمولا واحد، لكنّهما نافسا بانتظام في مواجهة بعضهما البعض ضمن فئات الناشئين في طريق صعودهما إلى الفئة الملكة.

إلّا أنّ أول مواجهة بينهما على الحلبة عالقة في ذهن شوماخر كونه تم نصحه قبلها بأن يحترس من أساليب مازيبين عندما شاركا في سباق كارتينغ في إيطاليا.

حيث قال عنها الألماني وهو جالس جوار زميله ضمن المؤتمر الصحافي على هامش جائزة البحرين الكبرى: "نعرف بعضنا البعض منذ 2013، حيث كنا زميلين في فريق توني كارت. أتذكر قبل ذلك أننا تنافسنا في سباق عندما كنتَ تشارك مع زاناردي في لاكونكا".

وأضاف: "تلك كانت المرة الأولى التي لاحظتك فيها، كونه في الواقع قال لي أحد زملائي على ما أذكر أنه يتعيّن عليّ أن أكون حريصًا وأنا أسابق في مواجهتك، كونك وعلى صعيد المنافسة، عدائي للغاية".

وتابع: "بعد ذلك في 2014 كان هو ينافس في كي اف2، وأنا في كي اف3، لكن ومنذ ذلك الحين أعتقد بأننّا دومًا كان في منافسة بشكل منتظم، ونشارك في بعض البطولات سويًا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ الاحترام المتبادل موجود، وبالطبّع نحن الآن سنعمل سويًا عن قُرب، نحن الاثنان فقط، لذا سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف ستسير الأمور هذا العام".

وبينما قد تختلف الانطباعات الأولية لكل منهما عن الآخر، لكنّ يبدو بأن الثنائي يعملان سويًا على نحوٍ جيّد في هاس، حيث أشاد مازيبين بسلوكيات شوماخر.

فقال: "أحمل احترامًا كبيرًا جدًا له كسائق، كما أنني معجب جدًا به كإنسان".

وأردف: "هنالك أشخاص مختلفون للغاية في عالم رياضة السيارات، والبعض يصعب جدًا التواجد بجوارهم، لكن ميك عكس ذلك تمامًا، لذلك أشعر بأنني محظوظ بأنه زميلي".