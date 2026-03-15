تحليل: التداعيات الخفية التي تواجه فرق الفورمولا 1 بعد إلغاء سباقي البحرين والسعودية

فورمولا 1
تحليل: التداعيات الخفية التي تواجه فرق الفورمولا 1 بعد إلغاء سباقي البحرين والسعودية

لماذا رفض إسحاق حجار اعتذار كيمي أنتونيللي بعد السباق القصير في شنغهاي

شوماخر يحذر: مرسيدس ما يزال لديها "احتياطي من السرعة" رغم تقدم مكلارين

"هاميلتون ما زال سائقنا": عبارة وولف التي أذابت قلوب جماهير الفورمولا 1 بعد ثنائية مرسيدس في الصين

رسميًا: إلغاء سباقي البحرين والسعودية في الفورمولا 1 لموسم 2026 مع تصاعد التوتر في المنطقة

مكلارين تفتقد الحمل الهوائي والكفاءة أثناء تعلّمها محرك مرسيدس في الفورمولا 1

هاميلتون يُتوَّج "كخليفةٍ مستحق للمفتش سيب" بعد لحظة مرسيدس

فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

شوماخر يحذر: مرسيدس ما يزال لديها "احتياطي من السرعة" رغم تقدم مكلارين

يعتقد رالف شوماخر أن تقدم مكلارين قد يجعل الفورمولا 1 أكثر تنافسية، لكنه حذر من أن مرسيدس لا تزال تمتلك سرعة غير مستغلة.

منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: بول كروك / وكالة فرانس برس

أشاد رالف شوماخر بتقدم مكلارين، معتبرًا أن خطوة الفريق إلى الأمام قد تجعل منافسات الفورمولا 1 أكثر إثارة، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن مرسيدس ربما لا تزال تمتلك سرعة إضافية لم تظهرها بعد.

وقد بدأت مرسيدس الموسم بقوة، وهو ما أثار مخاوف لدى بعض الجماهير من أن الفريق الذي يتخذ من براكلي مقرًا له قد يهيمن على الموسم، ما قد يعيد سيناريو مواسم متوقعة النتائج مثل عام 2023 عندما سيطرت ريد بُل على البطولة.

"مكلارين تقدمت أيضًا خطوة إلى الأمام، لذلك يبدو أن الأمور قد تصبح أكثر إثارة" قال شوماخر لشبكة سكاي سبورتس ألمانيا.

وأضاف: "إنه بالتأكيد مؤشر على ما كان يقوله الجميع: الفرق ما زالت تتعلم، تتعلم كيفية التعامل مع هذا السيل الهائل من البيانات".

وتابع: "ومن المرجح أن يصبح التنافس أقرب من الآن فصاعدًا، لأن التطوير سيبدأ في التسارع حقًا الآن، وهناك دائمًا مطاردة ضرورية بين الفرق".

واختتم: "ومع ذلك، أعتقد أن مرسيدس ما زال لديها بعض الاحتياطي من الأداء".

هذا وبعد فوز جورج راسل بجائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية للموسم من مركز الانطلاق الأول مع مرسيدس، عاد الفريق ليحقق فوزًا آخر في السباق القصير لجائزة الصين بفضل السائق البريطاني. أما زميله أندريا كيمي أنتونيللي فقد حقق البول بوزيشن لجائزة الصين الكبرى.

وقد أشاد توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأداء الفتى الإيطالي – الذي حطم الرقم القياسي لسيباستيان فيتيل ليصبح أصغر سائق يحقق البول بوزيشن في جائزة كبرى.

حيث قال: "كثيرون قالوا إن هذا الفتى صغير جدًا، صغير جدًا ليقود لمرسيدس، وكان ينبغي إعداده بطريقة مختلفة، لكن الفتى قدم أداءً رائعًا. أعتقد أنني سمعت للتو أنه أصغر سائق ينطلق أولًا".

وأكمل: "أنا سعيد جدًا لكيمي لتحقيقه البول بوزيشن. لكن بالطبع عندما تخذل المعدات السائق، كما حدث مع جورج، فإنك ترغب في رؤيتهما يتنافسان مباشرة لمعرفة ما يمكنهما فعله. لذلك من المؤسف أن جورج لم يتمكن من تقديم لفته".

فيما سينطلق راسل من المركز الثاني على شبكة الانطلاق في شنغهاي إلى جانب زميله في الفريق.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

