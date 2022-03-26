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شوماخر يتعرّض لحادث قوي في تصفيات جدّة

توقّفت التجارب التأهيليّة لجائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى بعد رفع العلم الأحمر نتيجة تعرّض ميك شوماخر سائق هاس لحادث قوي.

شوماخر يتعرّض لحادث قوي في تصفيات جدّة

مع بقاء 5 دقائق على نهاية القسم الثاني، اصطدم شوماخر بالجدار على سرعة عالية عند المنعطف الـ 12.

وتمّ رفع العلم الأحمر فورًا واستُعديت السيارة الطبيّة لإخراج شوماخر من سيارته وتمّ نقله إلى المركز الطبي عبر سيارة إسعاف.

وأعلن فريق هاس أنّ الألماني في وعيه أثناء نقله إلى المركز الطبي.

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وكان شوماخر قد عبر إلى القسم الثاني للسباق الثاني على التوالي. وكان هذا العلم الأحمر الثاني في التصفيات بعد رفع العلم الأحمر في القسم الأوذل بسبب حادث نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز.

كما عرفت التصفيات مفاجأة من العيار الثقيل عبر خروج لويس هاميلتون سائق مرسيدس من القسم الأوّل وذلك للمرّة الأولى منذ جائزة البرازيل الكبرى 2017.

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