شوماخر وإيلوت يحصلان على أول مشاركة لهما في التجارب الحرة الأولى للفورمولا واحد

مع مواصلة فيراري العمل على خططها لناشئيها في الفورمولا 2، سينضم شوماخر إلى كالوم إيلوت وسيحصل على أول مشاركة في التجارب الحرة الأولى على حلبة نوربورغرينغ.

وسيقود شوماخر سيارة ألفا روميو، بينما سيشارك إيلوت مع فريق هاس.

بينما سيحصل روبرت شفارتزمان على أول مشاركة له في الفورمولا واحد خلال جولة أبوظبي الختامية، لكن لم يتم تأكيد أي فريق سيقود معه في التجارب الحرة بعد.

وقبيل أول مشاركة للثلاثيّ في الفورمولا واحد، سيختبرون سيارة فيراري 2018 على حلبة فيورانو يوم الأربعاء.



حيث قال لورانس ميكيز المدير الرياضي لدى فيراري المسؤول عن أكاديمية فيراري: "أردنا تنظيم هذه الحصة كي يتمكن أفضل ثلاثة سائقينا الناشئين من التحضير الجيد لحدث سيحتل على الدوام مكانة متميزة لديهم".

وأكمل: "ستكون فرصة لهم لأخذ لمحة عن سيارة الفورمولا واحد، والتي تعتبر أكثر تعقيداً من تلك التي يقودونها حالياً".

ويتصدر شوماخر الترتيب الحالي العام للفورمولا 2 بعد فوزه في روسيا، وبفارق 22 نقطة أمام إيلوت مع بقاء جولة واحدة فقط على أرض حلبة البحرين الدولية.

وأثار تقدم شوماخر هذا الموسم إعجاب المراقبين، حيث صرح روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد عن اعتقاده بأن السائق اليافع يُظهر لمحات تثبت نضجه بالفعل.

فقال: "عندما تحمل اسم شوماخر، فذلك ليس بالأمر الهيّن".

وأكمل: "ذلك يمنحك بعض الفوائد، لكنك ستصبح عرضةً للتدقيق والمراقبة طوال الوقت. ميك يتعامل مع ذلك بشكل رائع خاصة خلال القسم الأخير للموسم، موسمه الثاني في الفورمولا 2".

وأردف: "بدأنا نرى نضجه وتطوره الكبير كسائق سباقات".

واختتم: "روسيا كانت جولة مثالية بالنسبة له، وأنا متفائل للغاية حيال مستقبله".