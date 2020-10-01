شوماخر وإيلوت وشفارتزمان خاضوا تجارب "لا تُنسى" مع فيراري في فيورانو

نظّمت فيراري اختبارات على سيارتها من موسم 2018 "اس اف71 اتش" على حلبتها المخصصة للتجارب بالقُرب من مصنعها لثلاثة من أبرز سائقي أكاديميتها، والذين سيشاركون ضمن حصص للتجارب الحرة في الفورمولا واحد قبل نهاية هذا الموسم.

وقد أكمل كلّ من شوماخر، إيلوت وشفارتزمان برنامجهم المحدد على حلبة فيورانو، حيث برزت سرعتهم في التأقلم مع السيارة، وفق ما صرّح به ماركو ماتاسا المدير التقني لأكاديمية فيراري للناشئين.

حيث قال: "ليس من السهل الانتقال من أسلوب القيادة المناسب لسيارة الفورمولا 2 إلى ذلك المطلوب لقيادة سيارة فورمولا واحد. فالسيارة تملك طاقة أكبر بكثير، ونظام كبح أكثر تطورًا بمراحل، وكذلك انعطاف يتطلّب حساسية ودقة من أجل استخدامه على النحو الأمثل".

وأضاف: "مع ذلك، كانوا جميعًا سريعين وسرعان ما تأقلموا وتمتعوا بوتيرة جيّدة. أعتقد بأنّ اللفات التي قاموا بها اليوم ستكون مفيدة للغاية عندما يشارك ميك وكالوم في التجارب الحرّة يوم الجمعة في نوربورغرينغ".

جديرٌ بالذكر أنّ متصدر بطولة الفورمولا 2 شوماخر سيشارك مع ألفا روميو في التجارب الحرة الافتتاحية لجائزة إيفل الكبرى على حلبة نوربورغرينغ، حيث يسعى الألماني إلى تعزيز فرصته بالحصول على مقعد في الفورمولا واحد في 2021. كما تسجّل مشاركته في فيورانو المرة الثالثة التي يقود فيها سيارة فورمولا واحد معاصرة عقب تجاربه مع فيراري وألفا روميو العام الماضي بعد جائزة البحرين الكبرى.

شريط التمرير القائمة روبرت شفارتزمان على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 1 / 25 الصورة من قبل: فيراري روبرت شفارتزمان على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 2 / 25 الصورة من قبل: فيراري كالوم إيلوت على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 3 / 25 الصورة من قبل: فيراري كالوم إيلوت على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 4 / 25 الصورة من قبل: فيراري كالوم إيلوت على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 5 / 25 الصورة من قبل: فيراري روبرت شفارتزمان على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 6 / 25 الصورة من قبل: فيراري روبرت شفارتزمان على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 7 / 25 الصورة من قبل: فيراري روبرت شفارتزمان على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 8 / 25 الصورة من قبل: فيراري روبرت شفارتزمان على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 9 / 25 الصورة من قبل: فيراري روبرت شفارتزمان على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 10 / 25 الصورة من قبل: فيراري روبرت شفارتزمان، أكاديمية فيراري للناشئين 11 / 25 الصورة من قبل: فيراري روبرت شفارتزمان، أكاديمية فيراري للناشئين 12 / 25 الصورة من قبل: فيراري روبرت شفارتزمان، أكاديمية فيراري للناشئين 13 / 25 الصورة من قبل: فيراري روبرت شفارتزمان على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 14 / 25 الصورة من قبل: فيراري روبرت شفارتزمان على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 15 / 25 الصورة من قبل: فيراري ميك شوماخر على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 16 / 25 الصورة من قبل: فيراري كالوم إيلوت أكاديمية فيراري للناشئين 17 / 25 الصورة من قبل: فيراري كالوم إيلوت أكاديمية فيراري للناشئين 18 / 25 الصورة من قبل: فيراري كالوم إيلوت أكاديمية فيراري للناشئين 19 / 25 الصورة من قبل: فيراري كالوم إيلوت أكاديمية فيراري للناشئين 20 / 25 الصورة من قبل: فيراري ميك شوماخر، كالوم إيلوت وروبرت شفارتزمان - أكاديمية فيراري للناشئين 21 / 25 الصورة من قبل: فيراري ميك شوماخر، أكاديمية فيراري للناشئين 22 / 25 الصورة من قبل: فيراري ميك شوماخر على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 23 / 25 الصورة من قبل: فيراري ميك شوماخر على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 24 / 25 الصورة من قبل: فيراري ميك شوماخر على سيارة فيراري "اس اف71 اتش" 25 / 25 الصورة من قبل: فيراري

وتعقيبًا على تجاربه في فيورانو، قال شوماخر: "كان من المفيد للغاية الاعتياد من جديد على كل الإجراءات، والتي تكون معقّدة وكذلك التأقلم مع كيفية عمل الفريق ضمن هذا المستوى الأعلى من الرياضة. لا أطيق الانتظار حتى أعود إلى قمرة القيادة في ألمانيا، حيث سيكون من الرائع المشاركة في حصة تجارب حرة للمرة الأولى في موطني وأمام جمهوري. هنالك في الفريق بعض الميكانيكيين الذين عملوا مع أبي، إذ سيجعل ذلك مشاركتي أكثر تميّزًا وخصوصية".

من جهته، قال إيلوت - الذي سجّل مشاركته الأولى على متن سيارة فيراري في فيورانو، بعد أن سبق واختبر فقط سيارة ألفا روميو - أنّه خاض "يومًا لا يُنسى" خلال مشاركته مع فيراري.

"كنت قادرًا اليوم على التأقلم مع السيارة قبل 10 أيام فقط من مشاركتي الأولى في التجارب الحرة" قال إيلوت.

وتابع: "ما أذهلني في سيارة فيراري كان كفاءتها الانسيابية، حيث تحظى بمستويات تماسك لا تجدها في أيّة فئة أخرى، ومن ثم هنالك ذلك القدر المهول من الطاقة من المحرك والكبح اللحظي".

أمّا شفارتزمان، فقد كانت تلك أوّل مرة يقود خلالها سيارة فورمولا واحد، حيث وصف بطل الفورمولا 3 لموسم 2019 يومه في فيورانو "بالرائع والمليء بالمتعة".

فقال: "عندما تتسارع على هذه السيارة، لا يبدو أن القوة الحصانية تتوقف مطلقًا. المكابح كذلك مذهلة بذات القدر. وبخلاق القيادة، كان من المميز كذلك العمل مع الفريق. هنالك الكثير من الأشخاص الذين يولون انتباهًا لأدق التفاصيل. إنّهم بالفعل يعملون ضمن مستوى مرتفع للغاية. أود توجيه الشكر لكل من ساهم في جعل ذلك اليوم الاستثنائي ممكنًا".

يُذكر أنّ شفارتزمان سيشارك مع ألفا روميو في حصة للتجاربة الحرة خلال الجولة الختامية للموسم في أبوظبي.

ملفات فيديو ذات صلة