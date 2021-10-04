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شوماخر: هاس ليست بحاجة إلى سائق احتياطي متمرّس

لا يرى ميك شوماخر حاجة لدى فريقه هاس بضمّ سائق احتياطي متمرس في الفورمولا واحد لموسم 2022 للمساعدة في دفع عملية تطوير السيارة.

شوماخر: هاس ليست بحاجة إلى سائق احتياطي متمرّس

أشار غونتر شتاينر مدير فريق هاس قُبيل جائزة روسيا الكبرى بأنّ فريقه قد يستفيد من خدمات سائق مخضرم يوفّر معلومات قيّمة للناشئين شوماخر ونيكيتا مازيبين.

ويعتقد شتاينر أن الفريق يفتقر لنقطة معيار جيّدة للحكم على سرعة ومعلومات التشكيلة الحالية من السائقين.

لكنّ شوماخر شكّك في ذلك الرأي واعترف بأنه وزميله يقدمّان كل ما تحتاجه هاس.

فقال عند سؤاله عن أهمية وجود سائق احتياطي متمرس: "بصراحة، أعتقد بأننا نستخلص الأفضل من السيارة تقريبًا".

وأضاف: "لا أعتقد بأن هنالك حاجة لذلك. ولا سيّما لو تعلمون بأنّ السائقين الاحتياطيين لا يحصلون على فرصة القيادة كثيرًا".

وتابع: "لا أعلم بالطبّع كيف سيكون ذلك، ولكن من جديد، أعتقد بأننا نقوم بأفضل ما لدينا، وبعض حصص التصفيات أظهرت أننا قادرين على استخلاص الأداء الأقصى من السيارة".

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من جهته، بدا مازيبين أكثر انفتاحًا على تلك الفكرة، حيث اعترف بأنّ ذلك قرار ينبغي أن يُتّخذ كاملًا من قِبَل إدارة الفريق.

فقال: "لم يُطرح عليّ ذلك السؤال مطلقًا داخل الفريق. لا أرى بأن السائقين لهم حق الفصل في ذلك، ولا أعتقد بأنّ ذلك أمرًا صائبًا".

وأكمل: "لكن وإذا ما طُرح عليّ ذلك السؤال، فأعتقد بأن أيّة مساعدة في الموقف الذي نتواجد فيه حاليًا ستكون جيّدة. لذلك سأكون منفتحًا جدًا على أيّة حلول. لكنني أرى بأنّ غونتر هو مدير الفريق الذي يحتاج في النهاية إلى اتّخاذ ذلك القرار".

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