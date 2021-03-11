شوماخر: هاس بحاجة لأن تكون "مشاكسة" مثل كسوة سيارتها في موسم 2021

بعد ما يُقارب 30 عامًا منذ أن بدأ والده، مايكل، مسيرته الزاخرة في الفورمولا واحد، ينضمّ شوماخر الإبن إلى شبكة انطلاق الفئة الملكة في 2021 بعد فوزه بلقب الفورمولا 2 العام الماضي.

وسيختبر ميك سيارة هاس الجديدة "في.اف-21" للمرة الأولى مع انطلاق التجارب الشتوية في البحرين يوم غد الجمعة، حيث سيقود السيارة في الحصة الصباحية قبل تسليم الدفة إلى زميله نيكيتا مازيبين.

وقد كشفت هاس عن كسوتها المحدثة بشكل كبير الأسبوع الماضي، إذ عمد الفريق إلى تغيير ألوانها إلى الأحمر، الأبيض والأزرق لتتماشى مع شركة الرعاية الروسية "أوراكالي".

لكنّ ذلك التصميم لفت انتباه الوكالة العالميّة لمكافحة المنشّطات "وادا"، والتي حظرت الرياضيين الروسيين من المشاركة تحت لواء بلدهم حتى 2023 كعقاب على خروقات المنشطات في الأولمبياد الشتوية في 2014.

وعند سؤاله عن رأيه في الكسوة "الروسية"، أوضح شوماخر أنّه يأمُل بأن تُلهم مقاربة الفريق للموسم المُقبل.

فقال: "أعتقد بأنّ ألوان الفريق رائعة، وكذلك مظهر السيارة يبدو رائعًا. تبدو السيارة متوحشة ومشاكسة إن صح القول، وبالتأكيد ذلك ما نريد أن تكون عليه مقاربتنا للموسم أيضاً".

وأضاف: "سنبذل كل ما لدينا ونعمل بقوة على أنفسنا وعلى السيارة خلال الموسم، آملين في أن يكون بمقدورنا استخراج كل ذرة أداء ضرورية لنا".

هذا وأكمل مازيبين تجاربًا استعراضية مع السيارة الجديدة للفريق على حلبة البحرين الدولية اليوم الخميس، قبل أول مشاركة رسمية طويلة له في الغد.

وكشف الفريق بالفعل أنّه لم يمض وقتًا في تطوير السيارة، مفضلًا نقل تركيزه على القوانين الجديد التي ستدخل خيز التطبيق في 2022.

لكن وبالرُغم من ذلك أبدى شوماخر ثقته بأنّ الفريق بوسعه الاستفادة من كل جوانب الأداء الممكنة مع الأساس الذي ستبدأ هذا العام عليه.

حيث قال: "المسألة تتمحور حول القيام بكل الأمور على نحوٍ صائب الآن، الضغط مع كل تفصيلة، وكذلك حول الثقة أن بمقدوري القيام بكل شيء على نحو مثالي في كل مرة أخرج إلى الحلبة، دون أن تعتريني الأسئلة أو الشكوك في أي موقف".

واختتم: "من المهم كذلك التمتّع بعلاقة وتواصل جيّدين مع الفريق، واستغلال كل فرصة للمُضي قُدمًا وتحقيق النتائج، وكذلك أن تكون منفتحًا في كل موقف قد تواجهه في السباق أو خلال نهاسة الأسبوع".