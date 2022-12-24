شوماخر: نمو "هائل" داخل مرسيدس منذ اختباري الأول "السري" على جهاز المحاكاة لديهم

أعلنت مرسيدس الأسبوع الماضي التوقيع مع شوماخر ليكون السائق الاحتياطي للفريق لموسم 2023، ليسجّل ذلك عودة العائلة الأيقونية إلى قلعة السهام الفضية بعد 11 عامًا من خوض والده مايكل سباقه الأخير في الفورمولا واحد بألوان مرسيدس.

كما تسجل تلك الخطوة التالية في مسيرة شوماخر الإبن بعد خسارة مقعده مع هاس بعد موسمين مع الفريق، إلى جانب إنهاء شراكته مع فيراري بعد 4 أعوام.

وصرّح شوماخر بأن الانضمام لمرسيدس "يعني الكثير" بالنظر إلى ارتباطات عائلته مع العلامة الألمانية والتي تعود إلى عقود ماضية. حيث قاد والده لصالح مرسيدس في منافسات السيارات الرياضية قبل مشاركته الأولى في الفورمولا واحد في 1991، بينما شارك عمه رالف كذلك مع مرسيدس في "دي تي ام".

"كان والدي جزءًا من هذا الفريق منذ 2010 وحتى 2012، وكان ذلك بطبيعة الحال جزءًا كبيرًا من الأساس الذي تم البناء عليه للوصول إلى ما هو عليه الآن" قال شوماخر.

وأضاف: "أنا فخور جدًا بأن أكون جزءًا من ذلك الآن، وآمُل من جديد أن أكون قادرًا على مساعدتهم بالمُضي قُدمًا".

هذا وأوضح شوماخر الإبن بأن هنالك تغيير ملحوظ في مقر الفريق في براكلي منذ زيارته الأخيرة لها، حيث كشف أنه قام بزيارة سرية في 2014 لاختبارت جهاز محاكاة الفورمولا واحد للمرة الأولى.

فقال: "التغييرات واضحة منذ 2014، والتي كانت المرة الأخيرة التي أتيت فيها إلى هنا وبشكل سري نوعًا ما لخوض أولى حصصي على جهاز المحاكاة حينها".

وتابع: "النمو الذي شهده الفريق هائل ويُظهر لماذا تتواجد مرسيدس في تلك المكانة الحالية. أنا سعيد جدًا بكوني جزءًا من ذلك الكيان ومتحمس للغاية لرؤية المزيد والتعرف على الجميع".