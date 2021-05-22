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شوماخر لن يُشارك في التجارب التأهيليّة في موناكو بسبب ضرر سيارته

لن يُشارك الألماني ميك شوماخر في التجارب التأهيليّة لجائزة موناكو الكبرى على إثر الحادث القويّ الذي تعرّض له خلال التجارب الحرّة الثالثة الأخيرة.

شوماخر لن يُشارك في التجارب التأهيليّة في موناكو بسبب ضرر سيارته

فقد سائق هاس السيطرة على سيارته في اللحظات الأخيرة من الحصّة واصطدم بقوّة بالحاجز الجانبيّ عند الكازينو.

وتسبّب الحادث في الكثير من الضرر على الجانب الأيسر من سيارته هاس في المقدّمة والخلف.

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وقال فريق هاس بعد الحصّة أنّه بالنظر إلى حجم الضرر فإنّ شوماخر لن يكون قادرًا على المشاركة في التصفيات التي تُقام بعد ساعتين فقط من نهاية الحصّة الثالثة.

وقالت الحظيرة الأمريكيّة أنّ عمليّة تقييم للضرر تجري حاليًا.

وكان شوماخر قد أكمل الحصّة في المركز الـ 14، ومثّل هذا حادثه الثاني بعد حادثه في التجارب الحرّة الثانية يوم الخميس.

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