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شوماخر لم يشكّ مطلقًا أنّ بوسعه التألُق في الفورمولا واحد

قال ميك شوماخر أنّه لم يفقد قط الثقة في أنّ بمقدوره التألق في الفورمولا واحد، وذلك بعد تقديمه أداءً استثنائيًا في تصفيات جائزة تركيا الكبرى.

شوماخر لم يشكّ مطلقًا أنّ بوسعه التألُق في الفورمولا واحد

ضمن أجواء التصفيات الرطبة في إسطنبول يوم أمس السبت، برز شوماخر مع منحه هاس أول ظهور لائق في القسم الثاني للتصفيات هذا الموسم مع تسجيله المركز الـ 14 إثر لفّة كانت أسرع بـ 2.9 ثانية من زميله بالفريق نيكيتا مازيبين.

وبالحديث عن أدائه عقب التصفيات، والذي نال إشادة من خارج الفريق أيضاً، أوضح شوماخر أنه وبالرُغم من الافتقار للوتيرة على سيارته هاس، إلّا أنّه دومًا كان مقتنعًا بالعمل الذي بوسعه القيام به عندما يُمنح الفرصة المناسبة.

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فقال: "لقد تمكنت على الأرجح من القيام بلفة جيّدة بشكل مفاجئ، لكنني أعتقد بأنّ ذلك لم يكن أبدًا تخوفًا من قِبَلي في الحقيقة بأنني قادر على القيام بذلك".

وأضاف: "قمت بذلك في فئات أخرى، ولم أتخيّل أن يكون الأمر مختلفًا في الفورمولا واحد، لكن أعلم بالطبّع أنه صعب كون البطولة تضمّ السائقين الـ 20 الأفضل في العالم. لكنني رغم ذلك لم أشكّ مطلقًا في قدارتي".

وتابع: "أنا سعيد جدًا أنني تمكنت من ذلك الآن، وأن أظهر ما لديّ وأتغلب كذلك على الآخرين الذين كانوا في القسم الأول أو الخارجين من القسم الأول. أشعر بأن ذلك سيتواصل على منحى جيّد للغاية".

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وأكمل: "أشعر في كل مرة أخرج فيها إلى الحلبة بمزيد من الثقة، وأرى أنني تمكنت من بلوغ لفة رائعة للغاية وحصلت على متعة ذلك أيضاً. الآن أتطلع فقط إلى التسابق".

جديرٌ بالذكر أنّ شوماخر قد حصل أخيرًا على مقعد سيارته الجديد في تركيا، والذي كان يسعى للحصول عليه منذ بداية الموسم، بعدما عانى من عدم ارتياح في الجلوس داخل قمرة القيادة.

حيث قال عن ذلك: "ربما يكون ذلك تميمة حظي. لذا على الأرجح سنحتفظ به، وآمُل أن يكون جيّدًا".

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