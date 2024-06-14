جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

شوماخر: "لست مستعداً للتخلي عن حلمي!"

أكد ميك شوماخر أن الفورمولا واحد هي حلمه منذ الطفولة، وأنه لن يتخلى عن حلمه ببساطة.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
ميك شوماخر، السائق الاحتياطي لمرسيدس

ميك شوماخر، السائق الاحتياطي لمرسيدس

الصورة من قبل: إريك جونيوس

خرج شوماخر من الفورمولا واحد حين قرر فريقه السابق هاس عدم تجديد عقده، وذلك بنهاية موسم 2022.

وقبل تأكيد رحيله، انتشرت الكثير من التكهنات حيال عدم رغبة العلامة الأمريكية بتجديد عقد ميك شوماخر لموسم إضافي، خاصة بعد الحوادث الكثيرة التي كلفت الكثير على الصعيد المادي.

ولم يكن موسم الألماني الشاب مثالياً في 2022 مع هاس، حيث تسبب بحوادث كبيرة كلفت الفريق كثيراً، من بينها حادثته في جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى وفي جائزة موناكو كذلك.

وعبّر مدير الفريق غونتر شتاينر عدة مرات عن عدم رضاه من ذلك نظراً لكلفة الإصلاح الكبيرة التي ترتبت على تلك الحوادث.

اقرأ أيضاً:

 

وضمن مقابلة مع صحيفة  "اندبندنت"، تكلم شوماخر حول حلمه فيما يتعلق بالمشاركة ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

فقال: "بصراحة، ما كنتُ عليه منذ عامين، لا علاقة له نهائياً بما أنا عليه اليوم".

وأكمل: "لطالما كانت الفورمولا واحد حلمي منذ الخامسة من عمري".

وأردف: "لست مستعداً للتخلي عن حلمي!".

وتابع: "في بعض الأحيان تشعر وكأنك تمتلك الفرصة لكنها لا تحصل في نهاية المطاف بسبب أمور متعددة".

واختتم: "لقد خضتُ لحظاتٍ متقلبة للغاية خلال السنوات الأخيرة. لكنني أعمل على شق طريق عودتي".

وتعتبر ألبين وجهة منطقية لشوماخر الابن، خاصة في ظل رحيل إستيبان أوكون الموسم المقبل، وحقيقة أن الألماني الشاب يقود ضمن برنامج العلامة الفرنسية في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

لكن هذا لا يضمن له المقعد مع الفريق، خاصة بوجود جاك دوهان الموهبة الناشئة وسائق الفريق الاحتياطي، وكذلك التكهنات بإمكانية ضم أحد سائقي ساوبر: فالتيري بوتاس أو جو غوانيو.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مكلارين: مرسيدس من بين أسرع الفرق حالياً
المقال التالي ريد بُل تراقب عن "كثب وبدقة" أجنحة سيارات المنافسين

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
لوكلير يُشير إلى نقطة الضعف الأساسية في سيارة فيراري

لوكلير يُشير إلى نقطة الضعف الأساسية في سيارة فيراري

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
لوكلير يُشير إلى نقطة الضعف الأساسية في سيارة فيراري
مكلارين: مرسيدس من بين أسرع الفرق حالياً

مكلارين: مرسيدس من بين أسرع الفرق حالياً

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
مكلارين: مرسيدس من بين أسرع الفرق حالياً
فيلنوف لا يرى مكاناً لـ فيرستابن خارج أسوار ريد بُل

فيلنوف لا يرى مكاناً لـ فيرستابن خارج أسوار ريد بُل

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
فيلنوف لا يرى مكاناً لـ فيرستابن خارج أسوار ريد بُل
ميك شوماخر
More from
ميك شوماخر
ألبين تستبعد اختبار ميك شوماخر في الفورمولا واحد

ألبين تستبعد اختبار ميك شوماخر في الفورمولا واحد

فورمولا 1
التجارب الشتوية
ألبين تستبعد اختبار ميك شوماخر في الفورمولا واحد
دبليو إي سي: ألبين تكشف سيارتها الخارقة وتشكيلة السائقين التي تضم ميك شوماخر

دبليو إي سي: ألبين تكشف سيارتها الخارقة وتشكيلة السائقين التي تضم ميك شوماخر

دبليو إي سي
إطلاق سيارة ألبين
دبليو إي سي: ألبين تكشف سيارتها الخارقة وتشكيلة السائقين التي تضم ميك شوماخر
شوماخر ينضم إلى مرسيدس كسائق احتياطي لموسم 2023 في الفورمولا واحد

شوماخر ينضم إلى مرسيدس كسائق احتياطي لموسم 2023 في الفورمولا واحد

فورمولا 1
تجارب أبوظبي في نوفمبر
شوماخر ينضم إلى مرسيدس كسائق احتياطي لموسم 2023 في الفورمولا واحد
ألبين
More from
ألبين
ألبين تؤكد أحد خياراتها كبديل عن أوكون

ألبين تؤكد أحد خياراتها كبديل عن أوكون

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ألبين تؤكد أحد خياراتها كبديل عن أوكون
ألبين تكشف مستوى التعامل مع أوكون قبل رحيله الموسم المقبل

ألبين تكشف مستوى التعامل مع أوكون قبل رحيله الموسم المقبل

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ألبين تكشف مستوى التعامل مع أوكون قبل رحيله الموسم المقبل
تحليل سوق السائقين: من قد يكون بديل أوكون في ألبين لموسم 2025؟

تحليل سوق السائقين: من قد يكون بديل أوكون في ألبين لموسم 2025؟

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل سوق السائقين: من قد يكون بديل أوكون في ألبين لموسم 2025؟

أحدث الأخبار

فائز سابق في الفورمولا 1 يراهن بأن فيرستابن لن يترك ريد بُل من أجل مرسيدس

فائز سابق في الفورمولا 1 يراهن بأن فيرستابن لن يترك ريد بُل من أجل مرسيدس

F1 فورمولا 1
فائز سابق في الفورمولا 1 يراهن بأن فيرستابن لن يترك ريد بُل من أجل مرسيدس
لومان 24 ساعة: معركة حامية بين بورشه وتويوتا مع انتصاف السباق

لومان 24 ساعة: معركة حامية بين بورشه وتويوتا مع انتصاف السباق

LM24 لومان
سباق لومان 24 ساعة
لومان 24 ساعة: معركة حامية بين بورشه وتويوتا مع انتصاف السباق
بياستري يفصح عن سبب تحول أدائه في السباقات الأخيرة

بياستري يفصح عن سبب تحول أدائه في السباقات الأخيرة

F1 فورمولا 1
بياستري يفصح عن سبب تحول أدائه في السباقات الأخيرة
فيرستابن يكشف عن السائق الذي يتوقع أن يكون بطل العالم التالي في الفورمولا 1

فيرستابن يكشف عن السائق الذي يتوقع أن يكون بطل العالم التالي في الفورمولا 1

F1 فورمولا 1
فيرستابن يكشف عن السائق الذي يتوقع أن يكون بطل العالم التالي في الفورمولا 1

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط