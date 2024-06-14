شوماخر: "لست مستعداً للتخلي عن حلمي!"

خرج شوماخر من الفورمولا واحد حين قرر فريقه السابق هاس عدم تجديد عقده، وذلك بنهاية موسم 2022.

وقبل تأكيد رحيله، انتشرت الكثير من التكهنات حيال عدم رغبة العلامة الأمريكية بتجديد عقد ميك شوماخر لموسم إضافي، خاصة بعد الحوادث الكثيرة التي كلفت الكثير على الصعيد المادي.

ولم يكن موسم الألماني الشاب مثالياً في 2022 مع هاس، حيث تسبب بحوادث كبيرة كلفت الفريق كثيراً، من بينها حادثته في جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى وفي جائزة موناكو كذلك.

وعبّر مدير الفريق غونتر شتاينر عدة مرات عن عدم رضاه من ذلك نظراً لكلفة الإصلاح الكبيرة التي ترتبت على تلك الحوادث.

وضمن مقابلة مع صحيفة "اندبندنت"، تكلم شوماخر حول حلمه فيما يتعلق بالمشاركة ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

فقال: "بصراحة، ما كنتُ عليه منذ عامين، لا علاقة له نهائياً بما أنا عليه اليوم".

وأكمل: "لطالما كانت الفورمولا واحد حلمي منذ الخامسة من عمري".

وأردف: "لست مستعداً للتخلي عن حلمي!".

وتابع: "في بعض الأحيان تشعر وكأنك تمتلك الفرصة لكنها لا تحصل في نهاية المطاف بسبب أمور متعددة".

واختتم: "لقد خضتُ لحظاتٍ متقلبة للغاية خلال السنوات الأخيرة. لكنني أعمل على شق طريق عودتي".

وتعتبر ألبين وجهة منطقية لشوماخر الابن، خاصة في ظل رحيل إستيبان أوكون الموسم المقبل، وحقيقة أن الألماني الشاب يقود ضمن برنامج العلامة الفرنسية في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

لكن هذا لا يضمن له المقعد مع الفريق، خاصة بوجود جاك دوهان الموهبة الناشئة وسائق الفريق الاحتياطي، وكذلك التكهنات بإمكانية ضم أحد سائقي ساوبر: فالتيري بوتاس أو جو غوانيو.