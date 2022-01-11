شوماخر لديه "توقّعات كبيرة" لسيارة هاس الجديدة في 2022

ترقّى بطل الفورمولا 2 لموسم 2020 وعضو أكاديمية فيراري للناشئين شوماخر إلى الفورمولا واحد العام الماضي مع هاس، أحد فرق آخر الترتيب.

وقد آثرت هاس عدم تطوير سيارتها لموسم 2021 حتى توجّه كامل مواردها نحو القوانين التقنية الجديدة لموسم 2022، ما أرجعها إلى آخر شبكة الانطلاق لتخوض موسمًا خاليًا من النقاط.

لكن شوماخر كان قادرًا على إظهار علامات تقدّم لائقة خلال أولى مواسمه في البطولة، وتحديدًا في المراحل الأخيرة من العام. كما تفوّق على زميله بالفريق نيكيتا مازيبين في كل السباقات التي أكملاها باستثناء ثلاثة، كما تغلّب عليه في التصفيات خلال 20 من السباقات الـ 22 التي شكّلت الموسم الماضي.

وقد اعترف غونتر شتاينر مدير الفريق بأنه وجد تقدّم الفريق في مرحلة متأخرة من الموسم "غريبًا للغاية"، لكنّ شوماخر شعر بأن ذلك مثّل "دفعة كبيرة" قُبيل موسم يأمُل أن يحقق فيه الفريق خطوة كبيرة إلى الأمام مع السيارة الجديدة.

فقال: "تبدو السيارة إيجابية للغاية، ممّا رأيته وسمعته. لذلك لديّ توقّعات كبيرة. آمُل أن ترتقي لتلك التوقعات على المسار في الموسم المُقبل".

وسيكون ذلك هو التصميم الأول الذي يكون لشوماخر مشاركة في تطويره، وذلك بعدما سابق على سيارات بخصائص قياسية خلال مسيرته في فئات الناشئين.

وقد شرح شوماخر أنه استمتع بتحدّي لعب ذلك الدور التقني والمساعدة في تحديد وجهة السيارة الجديدة، ما سمح للفريق بتصميمها لتتلائم مع متطلباته هو ومازيبين.

حيث قال: "لطالما كان ذلك الأمر من اهتماماتي للعديد من السنوات، كيفية عمل الأشياء بوجه عام، وتحديدًا كيفية عمل سيارات الفورمولا واحد".

وأكمل: "أنا مشارك بشكل كبير في تطوير سيارة الموسم المُقبل، وأريد فقط فهمها ورؤية كل النماذج وهذه الأمور. لذلك هنالك الكثير من النقاط التي أتطلّع لتحليلها في بداية العام".

واختتم: "كان من الرائع العمل مع الفريق في المصنع وأن أكون قادرًا على تقديم رأيي فيما أودّ أن تكون السيارة عليه".