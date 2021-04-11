شوماخر: لا سبب يمنع هاس من المنافسة على التواجد في القسم الثاني للتصفيات في 2021

تذيّل شوماخر وزميله نيكيتا مازيبين جدول أزمنة التصفيات لجولة البحرين الافتتاحية قبل أسبوعين، حيث حلّا بالمركزين الـ 19 والـ 20 تواليًا.

وقد آثرت هاس عدم العمل على تطوير يُذكر لسيارتها "في.اف-21"، حيث تتعامل مع 2021 على أنّه موسم انتقالي من أجل توجيه تركيزها نحو القوانين الجديدة التي ستدخل حيّز التطبيق في 2022.

في المقابل، خسر شوماخر فرصة التواجد ضمن القسم الثاني للتصفيات بفارق 8 أعشار من الثانية في البحرين، كما كان أبطأ بأربعة أعشار من الثانية تقريبًا من صاحب المركز الـ 18 سيباستيان فيتيل.

لكنّ السائق الألماني الشاب يشعر بأنّ أداء هاس في التصفيات كان تقريبًا ما توقّعه الفريق لنهاية الأسبوع الافتتاحية.

فقال عند سؤاله عن الفارق إلى القسم الثاني في تصفيات البحرين: "لا ينبغي أن نقول بأن ذلك كان مخيبًا للآمال بأيّة حال".

وأضاف: "أعتقد بأننا أدرنا الوضع على نحوٍ جيّد للغاية. كانت لدينا لفة واحدة نظيفة، وهذا ما أردناه. ونجحنا في أن نكون قريبين مما كنا نتوقّعه على صعيد الوتيرة".

وتابع: "بالطبّع كان هنالك بعض التأخّر. لكنني كنت سعيدًا بنسبة 95 بالمئة من لفتي. ما يزال هنالك الكثير من الأمور التي بمقدورنا تحسينها بكل تأكيد، وبالطبّع سنظل نعمل عليها".

وأكمل: "الأمر بالنسبة لي يتمحور حول اكتساب الخبرة ومن ثمّ أكون قادرًا على ترجمة ذلك إلى نمط ثابت لتحسين الأداء حصّة تلو الأخرى".

جديرٌ بالذكر أن الفرق التسعة الأخرى نجحت بإيصال سيارة واحدة على الأقل إلى القسم الثاني للتصفيات في البحرين، سبعة منهم كذلك كان لديهم سائق على الأقل في القسم الثالث.

بيد أنّ شوماخر يأمُل رغم ذلك أن تكون هاس قادرة على المنافسة مع الفرق الأخرى على مكان في القسم الثاني للصفيات على مدار الموسم.

حيث قال: "أنا متفائل حيال حظوظ الفريق في ذلك الجانب، نعم. سنعمل على أنفسنا، وسأعمل على نفسي كثيرًا. بوسعي رؤية الحافز داخل الفريق، ولا أرى سببًا يمنعنا من أن نكون متفائلين حيال قدرتنا على بلوغ القسم الثاني للتصفيات بشكل منتظم في مرحلة ما على مدار الموسم".