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شوماخر قد يحتاج "للرد بقسوة" على زميله مازيبين

يرى ميك شوماخر أنه قد يحتاج إلى "التعامل بمنافسة قاسية" كردّ على زميله في فريق هاس، نيكيتا مازيبين، وذلك بعد حادثة وشيكة أخرى بينهما في جائزة فرنسا الكبرى.

شوماخر قد يحتاج "للرد بقسوة" على زميله مازيبين

بعد الغضب الكبير الذي اعترى شوماخر في باكو، حين تحرك مازيبين بطريقة عدائية للدفاع عن مركزه، شهد سباق فرنسا واقعة مماثلة بين الزميلين.

واضطر شوماخر لسلوك المسار العريض في المنعطف الثالث خلال السباق بعد أن اتجه مازيبين نحوه بشكل عدائي.

وتعقيباً على الواقعة، صرّح شوماخر لقناة سكاي الألمانية عن اعتقاده بأن تحرك مازيبين حينها لم يكن ضرورياً.

فقال: "ليس من الضروري أن تسير الأمور هكذا. أعتقد أننا سنتكلم مع الفريق حيال الأمر مجدداً. في نهاية المطاف، إن كانت تلك هي الطريقة التي يريد التعامل بها، حينها سأتصرف كذلك. أعتقد أنه يتعمد ذلك".

بالمقابل، كان غونتر شتاينر مدير الفريق قد صرح بأن المنافسة بين الزميلين حتمية لأن السيارة أضعف أن تنافس سيارات الفرق الأخرى.

حيث قال شوماخر: "أعتقد أنه ربما ليس من الضروري أن تسير الأمور هكذا. أعتقد أنه كان منفتحاً للكلام حيال ذلك مع الصحافة. أعتقد أن هذا هو أسلوبه ربما".

وأكمل: "ربما لم نفهم بعضنا البعض جيداً. لكن في نهاية المطاف، ربما علينا التعامل بمنافسة قاسية".

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بالمقابل، لا يرى مازيبين أية مشكلة في الطريقة التي ينافس بها شوماخر، ولا يشعر أن منافستهما تمتلك أية خصوصية.

فقال: "أعتقد أنه كان تجاوزاً عادياً جداً. أعتقد أنه وبتواجدنا في الخلف فإن الفرص لا تتواجد بكثرة. كنت مسروراً لأنني استغليت الفرصة واستفدت منها. لكن في نهاية المطاف، لم أكن قادراً على الاحتفاظ بالمركز".

من جهته، أكد شتاينر بعد مراجعة الواقعة بنفسه والكلام مع السائقين، أنه لا يرى أية مشكلة تثير القلق.

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فقال: "أعتقد أنها مجرد منافسة. لا أعتقد أنها كانت غير عادلة. برأيي، كانت تنافساً قوياً".

وأكمل: "حال ميك تجاوز جورج (راسل) - هذا ما أعتقد أنه حصل - من ثم اضطر للإبطاء لأنه لم يفلح. من ثم استغل نيكيتا الفرصة واتجه داخلاً".

واختتم: "تكلمت معهما لأنني لم أحظَ بالصورة الكاملة. لذا توصلت إلى أن ما حصل مجرد تسابق، ولم يكن غير عادل".

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