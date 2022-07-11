شوماخر: منافسة هاميلتون ستُساعدني على "التخلّص من الخوف" في مواجهة الآخرين

بعد تحقيقه نقاطه الأولى في الفورمولا واحد بحلوله ثامنًا في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، تقدّم شوماخر مركزين ليحلّ سادسًا في سباق الأحد في النمسا.

وكان الألماني قد خاض معركة في مواجهة هاميلتون خلال سباق السبت القصير، كما وجد نفسه في معركة أخرى مع سائق مرسيدس مجدّدًا خلال الفترة الأولى من سباق الأحد.

وبالرغم من أنّ هاميلتون ابتعد إثر ذلك في المركز الرابع، قدّم شوماخر سباقًا خاليًا من الأخطاء في طريقه للمركز السادس لصالح هاس، متقدّمًا بمركزين على زميله كيفن ماغنوسن الذي عانى من مشكلة في إحدى أُسطوانات محرّكه.

وعندما سُئل عمّا تعلّمه من معاركه مع هاميلتون في النمسا، أجاب شوماخر: "الأمر الأساسي الذي تعلّمته هو أنّ الجميع بشر والجميع يرتكب الأخطاء".

وأضاف: "ذلك هو الأمر المهمّ بالنسبة لي، أن أدرك ذلك وأن لا أكون خائفًا من قتال أيّ أحدٍ هناك على الحلبة".

وسجل شوماخر وماغنوسن النقاط معًا لفريق هاس في آخر سباقَين، ما دفع الفريق إلى المركز السابع في بطولة الصانعين أمام ألفا تاوري وأستون مارتن.

يأتي ذلك بالرغم من عدم جلب الفريق للكثير من التحديثات على سيارته "في.اف-22" هذا العام، حيث من المنتظر أن تأتي حزمة التحديثات الكبرى الأولى في جائزة المجر الكبرى نهاية هذا الشهر.

ووصف شوماخر هذا التحسّن في الأداء بـ "التغيير المنعش المتجدّد" لهاس، لكنّه شعر بأنّ تحقيقه لنقاطه الأولى "كان ليأتي في مرحلة أبكر بكثير" في مسيرته.

وقال: "أظهرنا إمكانيّات سيارتنا، كما أظهرنا إمكانيّات السائقين كذلك. نعلم ما نحتاجه من سيارتنا لتكون سريعة. كانت لدينا سيارة قويّة في بداية العام، ومن الواضح أنّ الآخرين جلبوا التحديثات. ربّما ضللنا طريقنا قليلًا على صعيد الإعدادات، لكنّنا عدنا بعد ذلك إلى إعدادات جيّدة جدًا، وربّما عانى الآخرون مع حزماتهم".

واختتم بالقول: "لذا كلّ ذلك يُكمل النتيجة التي شاهدناها اليوم".