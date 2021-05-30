شوماخر: فيتيل يمنحني الكثير من النصائح ضمن صداقتنا الجيدة

يخوض شوماخر أولى مواسمه في الفئة الملكة هذا العام مع فريق هاس، وذلك بعد أن فاز بلقب الفورمولا 2 العام الماضي، لينضمّ إلى فيتيل في أنّه السائق الألماني الوحيد الآخر على ساحة البطولة.

وقد وجّه فيتيل اهتمامًا خاصًا بمسيرة شوماخر، وذلك كونه سبق وسابق في مواجهة والده وبطل العالم سبع مرات مايكل، بين 2010 و2012، والذي اتّخذه قدوة خلال مسيرته المبكرة.

هذا وشوهد فيتيل وشوماخر الإبن يتحدثان كثيرًا خلال ما مرّ من الموسم إلى الآن، وأحيانًا يتفاعلان خلال المؤتمرات الصحفية وخلال موكب السائقين الذي عاد في موناكو نهاية الأسبوع الماضي.

وكشف شوماخر بأنّ فيتيل منحه "الكثير" من النصائح خلال الفترة المبكرة من مسيرته في الفورمولا واحد، إذ يشعر بأن هنالك العديد من الأمور التي بمقدوره تعلمها من سائق أستون مارتن الحالي.

فقال: "أكنّ احترامًا كبيرًا له، حيث أعتقد أن بمقدورنا اعتبار ما بيننا علاقة صداقة جيّدة، وهو أمر رائع بالنسبة لي".

وأضاف: "يملك سيب الكثير من الخبرة وهنالك العديد من الأمور التي يُمكنني تعلّمها منه، ولعلّ أهم نصحية منحني إيّاها كانت ألّا أنسى مطلقًا لماذا أتواجد هنا. وهذا لأننا نحب الرياضة. حيث أنه وبمجرد أن تفقد ذلك الشعور، فإنك في المكان الخطأ".

وتابع: "لذلك أنا أستمتع بحياني، وأقوم بأفضل شيء في العالم، حيث أعتقد أنه من الرائع وجود شخص مثله يمنحني النصائح هنا وهناك".

في المقابل، شرح شوماخر كيف أن علاقته القريبة مع فريق هاس قد ساهمت في بناء ثقته في نفسه، مع الثقة المتبادلة بين الطرفين.

حيث قال: "أتواجد داخل فريق كبير، والذي شكّل جزءًا كبيرًا من تطوري، وكذلك من بناء ثقتي بنفسي. أستقي ثقتي من الفريق وما يمنحه لي، حيث أن لديه ثقة كبيرة بنا كسائقين، وأنا كذلك أثق بهم جدًا كفريق".