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شوماخر: فريق هاس "اتخذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب" خلال سباق سيلفرستون

قال ميك شوماخر أن فريقه هاس قد "اتخذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب" على طريق تسجيل أولى نقاطه في الفورمولا واحد من بوابة سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
شوماخر: فريق هاس "اتخذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب" خلال سباق سيلفرستون

بعد المعاناة خلال التصفيات، حصل شوماخر وزميله كيفن ماغنوسن على فرصة تسجيل النقاط حين تفاديا حوادث اللفة الأولى العنيفة التي شملت عدة سيارات.

وتقدم سائقا هاس ضمن الترتيب، وخاصة مع شوماخر الذي اتخذ فريقه القرار الاستراتيجي الصحيح بإدخاله لمنصة الصيانة أثناء فترة سيارة الأمان للانتقال إلى إطارات "سوفت".

وهذا ما سمح للألماني الشاب بالتقدم حتى المركز العاشر أثناء إعادة الانطلاقة لينهي السباق ثامناً بعد أن كاد يقتنص المركز السابع من ماكس فيرستابن الذي كان يعاني مع سيارته المتضررة.

نتيجة لذلك، سجل شوماخر أولى نقاطه في الفورمولا واحد خلال 31 سباقاً له مع هاس، بينما سجل زميله ماغنوسن نقطة كذلك مع المركز العاشر.

وأكد شوماخر أن فريقه اتخذ القرارات الاستراتيجية الصحيحة في الوقت المناسب، لكنه كان يعتقد بأنه "قادر على تحقيق نتيجة أفضل حتى، لولا دخول سيارة الأمان، وذلك عبر المواصلة على إطارات ’هارد’".

وأضاف: "كنا نقود على تركيبتين مختلفتين من الإطارات، أعتقد أننا لم نكن واثقين تماماً إن كانت إطارات ’سي1’ ستعمل أو لا، وكانت تلك مخاطرة نوعاً ما".

وتابع: "لكنني أعتقد بأنني لم أكن لأواجه أية مشكلة حتى لو لم تدخل سيارة الأمان".

وأردف: "أعتقد أننا ربما كنا لنُنهي أمام ماكس، لكن بشكل عام، اتخذ الفريق القرارات الصحيحة في الوقت المناسب".

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هذه هي نقاط صاحب الـ 23 الأولى، خاصة بعد تعرضه لانتقادات عديدة خلال السباقات الأولى في 2022 نظراً لمعاناته في مجاراة زميله كيفن ماغنوسن، وتعرضه لحادثتين كبيرتين هذا الموسم.

"شعوري رائع حالياً، أتطلع قدماً للاحتفال مع الفريق. كان من الرائع تسجيل النقاط مع كلتا السيارتين" قال شوماخر.

واختتم: "نحن الآن نحاول مواصلة تسجيل النقاط للتفوق على المنافسين".

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