شوماخر: غياب ضغط العقد في الفورمولا واحد سهّل من موسمي كناشئ

شارك الألماني اليافع ابن الأسطورة مايكل شوماخر للمرة الأولى في الفورمولا واحد مع فريق هاس الأمريكي العام الماضي إلى جانب زميله نيكيتا مازيبين.

وبينما عانى من موسم صعب شهد بعض الحوادث والتوتر في علاقته مع زميله، لكن شوماخر استمتع ببعض المواقف، بما في ذلك نجاحه بالتأهل إلى القسم الثاني من التصفيات في جائزة تركيا الكبرى.

وتعليقاً على موسمه، أوضح شوماخر أنه كان أفضل لناحية وجود عقد لعدة سنوات.

فقال: "لم يكن أصعب بل كان أسهل مما توقعته بصراحة. مرة أخرى، ليس هناك ضغط حيال ما الذي سأفعله للموسم التالي".

وتابع: "الأمر يتعلق بك كسائق، إن قدمت أداءً جيداً فستبقى للموسم التالي. ولا يوجد ما يمكن أن يؤثر عليك من الخارج حقاً".

ميك شوماخر، هاس تصوير: صور موتورسبورت

ضعف تنافسية سيارة هاس كانت تعني أن شوماخر لم يكن في موقع المنافسة الفعلية على تسجيل النقاط، وهذا ما ساعده على خفض توتره كذلك.

لكنه أشار إلى أن ذلك كان ليمنحه المزيد من المتعة خلال السباقات.

فقال: "كنتُ لأستمتع بتواجد ضغطِ ضرورة تسجيل النقاط في كل سباق، التواجد هناك والمنافسة على المراكز".

وأكمل: "من الواضح أن ذلك يضع ضغطاً عليك دائماً أكثر من كونك كسائق تتواجد في المراكز الأخيرة".

وتابع: "من يعلم تفاصيل الرياضة، يدرك ما أقوم به، أما الأشخاص الذين لا يعلمون ربما يتساءلون عن سبب تواجدي في المراكز الأخيرة لأنهم شاهدوني أفوز بالبطولات من قبل".

واختتم: "لذا، هذه مقاربة مختلفة الآن (في الفورمولا واحد). لكنه كان موسماً جيداً بالنسبة لي. أعتقد أن الموسم المقبل يحمل الكثير".

يشار إلى أن شوماخر سيشغل دور السائق الاحتياطي لفريق فيراري كذلك خلال السباقات التي تشهد تعارضاً في مواعيدها مع الفورمولا إي التي يشارك بها أنطونيو جيوفينازي.