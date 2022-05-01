شوماخر: عقد ساينز الجديد مع فيراري كان "خطوة متوقعة"

أعلنت فيراري في إيمولا تجديد عقد سائقها ساينز لموسمين حتى نهاية موسم 2024 على الأقل، بعد بداية ناجحة له مع الحصان الجامح.

وهذا ما يضمن للفريق ثباتا إيجابياً في تشكيلتها من السائقين والمكونة من ساينز وزميله شارل لوكلير، حتى 2025 على الأقل.

ويعتبر شوماخر حالياً السائق الوحيد من أكاديمية فيراري الذي يشارك في الفورمولا واحد، حيث يخوض موسمه الثاني مع هاس، كما أنه يشغل دور السائق الاحتياطي لدى فيراري.

لكن الألماني الشاب لا يعتقد بأن التجديد لعقد ساينز سيؤثر عليه، لأنه يركز حالياً على عمله مع هاس.

فقال: "أعتقد أنها كانت خطوة واضحة من قبل فيراري".

وتابع: "لديهما سائقان رائعان، من الواضح أن كارلوس قدم موسماً رائعاً العام الماضي إضافة إلى بعض السباقات الجيدة للغاية هذا الموسم".

وأردف: "لذا، كان ذلك قراراً متوقعاً. بالنسبة لي، لن يغير ذلك الكثير لأن عملي يتمحور حول تقديم أفضل ما لديّ".

وأكمل: "عملي يجمعني مع فريق هاس الآن".

لم يكن تمديد عقد ساينز مفاجئاً، وذلك بعد تصريحات فيراري العلنية عن الموضوع في العطلة الشتوية ومن ثم توقيع العقد بسرعة.

حيث أوضح ماتيا بينوتو مدير الفريق أن العلامة الإيطالية لم تفكر في أي سائق آخر للمقعد، مكرراً كلام شوماخر في أن ما حصل كان خطوة "واضحة".

فقال: "قام كارلوس بعمل رائع للغاية العام الماضي، وقد اندمج في صفوف الفريق، وهو سائق قوي جداً".

وتابع: "أعتقد أنه وبالنسبة لنا، وعند النظر إلى المستقبل ومع محاولة إنشاء الأساسات الصحيحة، كان من المهم تجديد العقد في تلك الفترة من الموسم".

وأردف: "نعلم الآن وحتى نهاية موسم 2024، أنه بوسعنا الاعتماد على تشكيلة رائعة. هذه الناحية لم تعد يشكل أي تشتيت للفريق".

من جهته، عبّر سائق ألبين، فرناندو ألونسو مواطن ساينز وسائق فيراري السابق، عن سروره بسماع خبر الصفقة الجديدة، مشيراً إلى أن فيراري تبدو قوية للغاية في حقبة القوانين الجديدة.

فقال: "أنا بالطبع مسرور له ولـ فيراري، أعتقد أنه قرار جيد بمواصلة الاستعانة بخدماته بعد موسم جيد العام الماضي وبداية جيدة لهذا الموسم".

واختتم: "من الواضح أنهم يمتلكون السيارة الأسرع حالياً. لذا من الجيد رؤية كارلوس على متنها لبضعة مواسم إضافية. مع القوانين الجديدة، من المفترض أن يحافظوا على مستواهم التنافسي المرتفع".