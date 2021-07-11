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شوماخر: عادتي في خط الحظائر المغلق "كتاب مفتوح" أتعلّم منه

قال ميك شوماخر أن عادته بتفحّص سيارات المنافسين في خط الحظائر المغلق للفورمولا واحد توفّر له "كتابًا مفتوحًا" ليتعلّم منه حول ما تقوم به الفرق الأخرى.

شوماخر: عادتي في خط الحظائر المغلق "كتاب مفتوح" أتعلّم منه

شوهد الألماني الشاب عدّة مرات هذا العام وهو يُمضي الوقت بعد السباقات في النظر عن قُرب على إطارات وتصاميم السيارات الأخرى.

وهو أمرٌ لطالما فعله بانتظام والده الأسطورة مايكل شوماخر وصديقه سيباستيان فيتيل خلال مسيرتيهما، وذلك لمحاولة الحصول على فهم أفضل لما يخطط له المنافسون.

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وبعد جائزة ستيريا الكبرى، أظهر فيديو من على إحدى سيارتي مكلارين شوماخر الإبن وهو يتجوّل في خط الحظائر المغلق ويتفحّص عن قرب سيارة الفريق البريطاني "ام.سي.ال35.ام" وقمرة قيادتها عقب السباق.

وضمن حديثه عن سبب فعله ذلك، أوضح سائق هاس أنه أمر بدأ القيام به في مستهلّ مسيرته في عالم السباقات، حيث يرى بأنّه يوفّر معرفة جيّدة للسائق.

فقال: "إنّه أمر أقوم به منذ أن كنت أشارك في الكارتينغ. إذ دومًا من الجيّد أن تكون لديك المعرفة، ولا سيّما عن الكيفية التي تبدو بها الإطارات على السيارات الأخرى، وكذلك لرؤية إذا ما كان بمقدوري الفهم والتعلّم من ذلك".

وأضاف: "الإطارات مثل كتاب مفتوح، إذ ستُظهر لك كل خطأ بسيط وكل تفصيلة صغيرة، لذلك أرى بأنّ تفحّص السيارات الأخرى دومًا ما يكون جزءًا من تلك المعرفة، وسأواصل فعل ذلك".

وتابع: "إلى جانب هذا، فإنّ خط الحظائر المغلق هو الفرصة التي تسمح لي بأقرب نظرة على السيارات الأخرى. إذ لا يُمكنني الدخول لمرآب أي فريق والقول: أهلًا يا رفاق، سأقوم فقط بتفحّص سيارتكم ومن ثمّ سأغادر".

هذا ونال شوماخر الإشادة هذا العام إثر سلوكه الإيجابي وأخلاقيات عمله القوية داخل ضفوف هاس، ولا سيّما بالنظر إلى أن سيارة الفريق ليست من بين الأكثر تنافسية على الساحة.

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وبالرُغم من عدم تسجيله أيّة نقاط حتى الآن، لكنّ شوماخر نفسه أبدى استمتاعه بالتحدّي الذي يخوضه ضمن موسمه الأول في الفورمولا واحد.

فقال: "أنا سعيد نسبيًا بالطريقة التي تسير بها الأمور هذا الموسم، لكن الوضع صعب بالتأكيد لناحية الأداء. لكننا رغم ذلك تمكنا من التأقلم وقادرون على العمل سويًا بشكل جيّد".

واختتم: "أستمتع تمامًا بوقتي هنا، وأنه من السهل بالنسبة لي القدوم والعمل والعمل لوقت متأخر كون الأمر ممتع جدًا. وهذا أعتقد ينعكس على أدائي. ذلك هو الأمر المهم بالنسبة لي، أن العمل الجاد سيؤتي ثماره في مرحلة ما، وآمُل أن يحدث ذلك قريبًا".

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تحليل: لماذا لا تُعدّ المناوشات التقنيّة الأخيرة أمرًا جديدًا في الفورمولا واحد

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