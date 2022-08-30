شوماخر سينهي ارتباطه مع فيراري نهاية موسم 2022

سينتهي عقد شوماخر ضمن أكاديمية فيراري بشكل "طبيعي" نهاية الموسم الحالي.

وبالرغم من عدم وجود أي تأكيد من قبل فريقه هاس، لكن يبدو أن الألماني اليافع لن يبقى ضمن صفوف العلامة الأمريكية لموسم إضافي، خاصة وأن التكهنات تشير إلى عودة أنطونيو جيوفينازي ليقود إلى جانب كيفن ماغنوسن.

وهذا ما يعني بقاء مقعدين متاحين في ألبين وويليامز، وترجّح صداقة شوماخر وإستيبان أوكون إلى إمكانية انتقاله لفريق ألبين.

كما تم ربطه بمقعد كذلك مع ألفا تاوري، بالرغم من بروز اسم كولتون هيرتا كمرشّح محتمل لذلك المقعد.

وهناك احتمالية لخسارة شوماخر مقعده بشكل كامل في 2023، إلا في حال تم اختيار نيكو هلكنبرغ من قبل ألبين.

وبدأت العلاقة بين شوماخر وفيراري مع بداية موسم 2019 حين تم الإعلان بأنه بات عضواً في أكاديميتها، بعد الفوز بلقب الفورمولا 3 الأوروبية العام السابق.

وانضم إلى مجموعة قوية من السائقين ضمّت كالوم إيلوت، ماركوس آرمسترونغ، روبرت شفارتزمان وإنزو فيتيبالدي.

حينها شدد الفريق على أن سمعة والده الأسطورة مايكل شوماخر لم تلعب دوراً في انضمامه إلى الأكاديمية التي استحقها بفضل إنجازاته.

وتم منحه فرصة تجربة سيارة فورمولا واحد في البحرين موسم 2019، قبل أن يشارك مرة أخرى مع ألفا روميو.

كما سابق لصالح فريق بريما في الفورمولا 2 بدعم من فيراري، موسمي 2019 و2020، وفاز باللقب في موسمه الثاني.

علاقته مع فيراري مهدت له الطريق للانضمام إلى فريق هاس في 2021، وبعد موسم محبط بسيارة غير تنافسية واصل مع الفريق لهذا الموسم أيضاً.

إلا أن حوادثه المؤسفة لم تساعد في تقدمه، قبل أن يحقق أولى نقاطه من بوابة سيلفرستون بالمركز الثامن، تلاه بمركز سادس في النمسا.

وكانت التكهنات في الماضي تربط شوماخر بمقعد محتمل مع فيراري، لكن تشكيلة الفريق الحالية لا توحي بذلك.

حيث يمتلك شارل لوكلير عقداً لفترة طويلة وكذلك زميله كارلوس ساينز، بالتالي بات من الواضح أنه لا ضوء في نهاية النفق مع فيراري للألماني الشاب.

علاوة على ذلك، عزّز فالتيري بوتاس وغوانيو جو موقعيهما مع فريق ألفا روميو الذي يتزود بالمحركات من فيراري، حيث من المتوقع تمديد عقد الصيني لفترة قصيرة حتى 2023.

وضمن العقد الحالي مع ساوبر، فإن الراعي الرئيسي لم يعد يمتلك الحق في ربط أحد مقعدي الفريق بسائق مدعوم من فيراري.