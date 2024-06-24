شوماخر سيخوض اختبارات ألبين في ظلّ تقييم الفريق لبديل أوكون
أضاف فريق ألبين السائق الاحتياطي لمرسيدس ميك شوماخر ضمن قائمة المرشّحين المحتملين لمقعد الفريق في موسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1.
ميك شوماخر، ألبين
الصورة من قبل: نيكولاز غودت
سيخوض ميك شوماخر تجارب على سيارة ألبين للفورمولا 1 الأسبوع المقبل في ظلّ مواصلة الفريق تقييم خياراته على صعيد تشكيلة السائقين لموسم 2025.
يُقيّم الصانع الفرنسي حاليًا قائمة من السائقين للعام المقبل بعد إعلانه الشهر الماضي فكّ ارتباطه بإستيبان أوكون مع نهاية الموسم الحالي، كما ينتهي عقد بيير غاسلي مع نهاية الموسم كذلك.
وكشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ مبكّرٍ من يوم الإثنين أنّ ألبين برزت كفريقٍ محتملٍ لكارلوس ساينز الإبن في العام المقبل، لكنّ الإسباني يُعرف أنّه تلقى أيضًا عرضين من ساوبر/آودي وويليامز.
ويبدو أنّ فلافيو برياتوري المستشار الجديد لألبين يملك خططًا تامة حول من يودّ رؤيته يتسابق لصالح الفريق في العام المقبل، قائلًا أنّ غاسلي يقوم بعمله "بشكلٍ جيّد".
وقال الإيطالي ضمن حوارٍ مع قناة "كانال+" في إسبانيا: "ربّما سنضع سائقًا يافعًا بجواره. أو حتّى سائقًا كبيرًا".
بيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وسيحصل شوماخر، الذي خسر مقعده في هاس بعد نهاية موسم 2022 وهو يلعب الآن دور السائق الاحتياطي لمرسيدس، على فرصة لإظهار إمكانيّاته كمرشّحٍ في 3 يوليو عندما سيُشارك في يوم تجارب خلف مقود سيارة "آي522" من موسم 2022 على حلبة بول ريكارد.
ويرتبط شوماخر بفريق ألبين عبر برنامج "هايبركار" في بطولة العالم للتحمّل، حيث تسابق على متن سيارة "آي424" #36 إلى جانب كلٍ من نيكولا لابيير وماثيو فاكسيفيير.
وفي حين أنّ غاسلي من المتوقّع أن تتمّ المحافظة على خدماته من قبل ألبين، أشار موقعنا الشقيق "موتورسبورت-توتال.كوم" إلى أنّه ليس من المؤكّد أن يبقى في صفوف الفريق المتمركز في إنستون، كونه ضمن قائمة أندريا سيدل مدير برنامج آودي في حال اختار ساينز التوجّه إلى فريقٍ آخر، وهي إمكانيّة تزداد مع كلّ يوم.
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