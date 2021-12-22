شوماخر سيتشارك دور السائق الاحتياطي لفيراري في 2022

سيدخل شوماخر، نجل مايكل أسطورة البطولة وصاحب الألقاب السبعة، موسمه الثاني في الفورمولا واحد في 2022 مع فريق هاس بعد ترقيته إلى الفورمولا واحد هذا العام كعضوٍ من أكاديميّة فيراري.

وفي حين أنّ شوماخر سيتسابق بشكلٍ كاملٍ مع هاس، فإنّه سيلعب دور السائق الاحتياطي لفيراري في 11 سباقًا في الموسم المقبل. ذلك يعني أنّه سينتقل من فريقٍ إلى الآخر في حال عدم قدرة أيٍ من شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن على التسابق، مثلما هو متّفقٌ عليه مع هاس.

وقال ماتيا بينوتو مدير الحظيرة الإيطاليّة: "سيكون في موسمه الثاني العام المقبل، إنّه سائق فيراري، وقد جاء من أكاديميّة فيراري".

وأضاف: "أنا سعيدٌ جدًا لأنّ بوسعه أن يكون جزءًا من الفريق كسائقٍ احتياطي حالما كان ذلك ضروريًا، لكن أن نأمل أن لا يحدث ذلك السيناريو".

وبالنسبة للسباقات الـ 12 المتبقية فإنّ جيوفينازي سيلعب دور السائق الاحتياطي لفيراري، وذلك بعد أن كان ضمن صفقة مماثلة لشوماخر طوال موسم 2021. وكان جيوفينازي قد فقد مقعده في ألفا روميو بنهاية الموسم، وسينتقل إلى الفورمولا إي التي سيتسابق فيها مع فريق دراغون.

وأكّد بينوتو أنّ جيوفينازي سيكون متاحًا لفريقَي ألفا روميو وهاس زبونَي فيراري في حال احتاج أيٌ منهما لسائقٍ احتياطي.

وفشل شوماخر في تسجيل أيّة نقاطٍ ضمن موسمه الأوّل الناشئ في الفورمولا واحد مع هاس، لكنّ بينوتو بدا معجبًا بوتيرة تطوّره وتقدّمه خلال العام.

وقال في هذا الصدد: "سبب اعتمادنا لأكاديميّة فيراري للسائقين هو تحديد من يُمكنه أن يكون سائقًا لفيراري في المستقبل، وجزءٌ من ذلك أن تُقدّم أداءً جيّدًا، ولا شكّ في أنّك ستحصل على الفرص".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ميك قدّم عملًا جيّدًا طوال الموسم. حسّن نفسه، ليس فقط على صعيد ثبات الأداء، لكن على صعيد السرعة".

وأكمل: "لو نظرت إلى السباقات الأخيرة فقد كان أقرب كثيرًا من السباقات التي أمامه، وفي حين أنّ هاس لم تُطوّر سيارتها مطلقًا. لذا فإنّ حقيقة اقترابه من الآخرين تُثبت أنّه تحسّن بشكلٍ جيّد وحسّن سرعته".

وشعر بينوتو أنّه من المهمّ ضمان أنّ سائقًا واحدًا على الأقلّ من السائقَين الاحتياطيين لفيراري للعام المقبل يملك خبرة مع النمط الجديد من السيارات لموسم 2022.

وقال في هذا الصدد: "ستكون تلك السيارات مختلفة كثيرًا عن السيارات الحاليّة على صعيد أسلوب القيادة، وأعتقد بأنّه سيكون من المهمّ أن يكون لدينا سائقٌ يعرف تلك السيارات كسائقٍ احتياطي".

وأكمل: "لا يزال بوسعي التعويل على أنطونيو لأنّه سائقٌ جيّد، أثبت أنّه سائقٌ جيّد".

واختتم بالقول: "سيكون لأنطونيو برنامج محاكاة كامل لرفع سرعته على صعيد أسلوب قيادة سيارات 2022".