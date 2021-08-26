شوماخر: سباق سبا سيكون "عاطفيًا" بعد 30 عامًا من مشاركة والدي الأولى في الفورمولا واحد

يتواجد سائق هاس على الحلبة البلجيكية كسائق فورمولا واحد للمرة الأولى نهاية هذا الأسبوع، كما فعل والده في 1991 قُبيل ما كانت مشاركة لمرة واحدة مع فريق جوردان وبداية لمسيرة أسطورية في الفورمولا واحد.

وضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أدلى شوماخر الإبن بدلوه حول المقارنات الجارية بين عصر الفورمولا واحد حيث بدأ والده مايكل مسيرته التي قادته في النهاية نحو 306 انطلاقة، 91 فوزًا وسبعة ألقاب عالم، والحقبة الحالية للبطولة، إلى جانب شعوره حول المشاركة في السباق المُقبل.

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حيث قال: "حسنًا، من الصعب للغاية إجراء مثل هذه المقارنة الآن - أن تقارن 1991 بالوقت الحالي".

وأضاف: "فقط لأنه كانت هنالك العديد من مشاكل الموثوقية في الماضي، كما أنّ بعض جوانب التطوير التي كان بوسع بعض الفرق القيام بها تختلف تمامًا عما يجري الآن".

وتابع: "كثير من الأمور مقيّدة الآن للغاية، ولذلك فإنّ طريقة التفكير الحالية مختلفة تمامًا. لكن وإذا ما نظرنا إلى مدى سرعة هذه السيارات اليوم، فإنّ الفوارق ليست كبيرة مثل الماضي. لذلك نعم، من الصعب للغاية الإجابة على سؤال المقارنة هذا".

وأكمل: "لكن ما يزال من الممتع أنه قد مرّ 30 عامًا بالتحديد. ذلك السباق في سبا سيكون رائعًا وعاطفيًا للغاية".

وعند حديثه عن مدى تكرار سؤاله عن موضوع تزامن الذكرى الـ 30 لأول مشاركة لوالده في الفورمولا واحد مع مشاركته كذلك في البطولة، قال شوماخر: "لا يُطرح ذلك عليّ كثيرًا. حيث أنني كنت أعرف منذ اللحظة التي وقعت فيها (مع هاس في 2020) أنه سيكون قد مرّ 30 عامًا (في 2021)".

واختتم: "كما أنه من الجنوني في الحقيقة أننا بدأنا كذلك مسيرتنا في ذات العُمر الذي أنا عليه الآن (22 عامًا). إنها حقبة مختلفة بالتأكيد، ووقت مختلف في العالم كذلك، لكن ما يزال الحنين للماضي حاضرًا وأنا سعيد جدًا بذلك".