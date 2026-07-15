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شوماخر: ريد بُل لديها خيار أفضل من بياستري في حال رحيل فيرستابن

أكد رالف شوماخر أن لدى ريد بُل خيارًا أفضل من أوسكار بياستري في حال رحيل ماكس فيرستابن عن الفريق.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام باجنال

مع دخول ماكس فيرستابن في محادثات مع مكلارين، بدأ اسم أوسكار بياستري يُطرح كأحد المرشحين المحتملين لخلافته في ريد بُل مستقبلًا. لكن سائق الفورمولا 1 السابق رالف شوماخر يرى أن سائق هاس أوليفر بيرمان يمثل خيارًا أفضل بكثير بالنسبة للفريق.

ويفكر فيرستابن بجدية في مغادرة ريد بُل مع نهاية موسم 2026. ويتضمن عقد السائق الهولندي بندًا يسمح له بالرحيل يمكنه تفعيله خلال الصيف، كما تواصل فريق إدارته بالفعل مع فرق منافسة بشأن انتقال محتمل.

ورغم وجود شائعات تشير إلى أن فيرستابن سيبقى مع ريد بُل، فإن السائق لم يؤكد ذلك رسميًا حتى الآن. وحتى صدور إعلان رسمي، من المرجح أن تستمر التكهنات بشأن سوق انتقالات سائقي الفورمولا 1، خاصة أن الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقرًا له يمتلك عدة خيارات.

من جهة أخرى، يتضمن عقد أوسكار بياستري مع مكلارين أيضًا بندًا يسمح له بالرحيل، ويقال إن السائق الأسترالي يدرس مستقبله. وبعد صراع الموسم الماضي على اللقب، ظهرت عدة تكهنات بشأن علاقته بالفريق. ومع استمرار محادثات فيرستابن مع مكلارين، فإن احتمال حدوث صفقة تبادلية بين السائقين يبقى قائمًا. لكن رالف شوماخر يعتقد أن ريد بُل تستهدف خيارات أفضل بكثير.

وكان دايفيد كروفت معلق الفورمولا 1 قد أشار أيضًا إلى اهتمام ريد بُل بأوليفر بيرمان باعتباره أحد المرشحين المحتملين. وخلال ظهوره في بودكاست Backstage Boxengasse على قناة Sky Germany، أوضح رالف شوماخر إن على ريد بُل أن "تخاطر" بضم أوليفر بيرمان إلى صفوفها.

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حيث قال: "إذا كانت هناك بعض التفاصيل التي لا أستطيع الحكم عليها من الخارج لأنهم يملكون سيطرة أكبر على تدفق البيانات داخل الفريق، وكان لديهم قلق بشأن حجار أو لا يثقون به بشكل كامل، فلا أستطيع قول شيء. لكنني أرى أن حجار اسم يمكن الوثوق به".

وأضاف: "وبالطبع، هناك أيضًا خيار كارلوس ساينز. المشكلة الوحيدة هنا أنه لم يثبت بعد قدرته على المنافسة على اللقب. وأريد أن أوضح ذلك منذ الآن قبل أن تبدأ التعليقات. تمامًا كما كان عليّ في مسيرتي أن أثبت أنني قادر حقًا على المنافسة على البطولة، فإنه يحتاج إلى إثبات ذلك أيضًا".

وتابع: "لقد قدم كارلوس ساينز أداءً رائعًا للغاية مع ويليامز حتى الآن. لكنني رغم ذلك أفضل دعم بيرمان بين مرشحي ريد بُل، لأنني أعتقد أنه يملك إمكانات كبيرة للمستقبل، ويتمتع بقدر كبير من الهدوء، وهو شخصية محبوبة للغاية، وأرى أنه يستحق فرصة مع سيارة جيدة".

هذا وانتقد شوماخر احتمال خسارة فيراري لموهبة مثل بيرمان، قائلًا: "لا أستطيع حقًا أن أتخيل لماذا قد تسمح فيراري برحيله، فحدوث شيء كهذا يتجاوز تمامًا قدرتي على الفهم".

واختتم: "حتى لو استمر هاميلتون لعام آخر، فنحن نعلم أن هذه المرحلة ستصل إلى نهايتها في وقت ما. فما السبب المنطقي الذي قد يدفعك للتفريط بجوهرة مثل بيرمان؟"

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