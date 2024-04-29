شوماخر: ريد بُل ستنهار "إلى القاع" لو أبقت على هورنر

يمرّ فريق ريد بُل بعاصفة قويّة على صعيد إدارته، وذلك على إثر التحقيق في تصرّفات هورنر مع إحدى الموظفات في مرحلة أولى، قبل أن تتعمّق الأزمة لتُحدث شرخًا كبيرًا بين شق هورنر وشق ماركو وفيرستابن من جهة.

وتفاقمت المسألة لتصل إلى إمكانيّة مغادرة نجم الفريق فيرستابن قبل نهاية عقده، وانتشرت الآن بعض التكهّنات التي تفيد برغبة عبقري الفريق أدريان نيوي بالمغادرة في ظلّ هذه الفوضى الإداريّة على رأس الفريق.

ويرى شوماخر أنّه في حال تواصل وجود هورنر، فإنّ ذلك سيدفع الكثير من الأسماء البارزة والأساسيّة في الفريق إلى المغادرة، وبالتالي سيتقهقر أداؤه مع تقدّم الأعوام.

وقال شوماخر لقناة "سكاي الألمانيّة" فيما يتعلّق بأنباء مغادرة نيوي بعد أنباء عن تلقيه لعرضين كبيرين من فيراري وأستون مارتن: "يحتاج أدريان نيوي للتناغم، يحتاج لأجواء جيّدة وبيئة عمل جيّدة. ولنكون صادقين فإنّ ريد بُل تنهار في الوقت الحاضر. ويتحمّل كريستيان هورنر المسؤوليّة الوحيدة على كلّ هذا لتشبّثه بالسلطة بكلّ قوّته".

ثمّ تابع: "لا أعتقد بأنّ تلك ستكون المشكلة الأخيرة بمغادرة أدريان نيوي. يُفكّر ماكس فيرستابن في ذلك أيضًا، وكذلك هيلموت ماركو لو شاهدتم".

وأكمل: "لذا أمنح ريد بُل عامين آخرين، وفي حال أبقوا على كريستيان هورنر، فأنا متأكّدٌ من أنّ الفريق سينهار إلى القاع".

وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنّ نيوي سيذهب إلى فيراري، أجاب: "كانت هناك شائعات بأنّه قد شُوهد في بولونيا مؤخّرًا. ذلك ممكن. يُحاول فريدريك فاسور القيام بكلّ ما في وسعه لإعادة تنظيم الفريق حول شارل لوكلير ولويس هاميلتون".

وأردف: "أعتقد بأنّ ماهرٌ للغاية في ذلك الجانب. ويُمكنني أن أتخيّل ذلك أيضًا: أدريان في فيراري، يقود الفريق إلى قمّة بطولة العالم مجدّدًا. ذلك ما سيكون التحدي الذي سيُواجهه. وأعتقد بأنّ ما يريده دائمًا هو بناء سيارة سريعة".