شوماخر: ريد بُل تدفع ثمن رحيل نيوي وهورنر… وحتى فيرستابن لا يستطيع إنقاذ السيارة الحالية

يرى رالف شوماخر سائق الفورمولا 1 السابق ومحلل شبكة سكاي سبورتس ألمانيا أن فريق ريد بُل يدفع الآن ثمن خسارة عدد من أبرز كوادره خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق الشقيق ريسينغ بولز ربما قام بعمل أفضل خلال العطلة الشتوية.

وشهد الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقرًا له العديد من التغييرات مؤخرًا، حيث غادر عدة أشخاص رئيسيين الفريق. ومن بين الأسماء التي رحلت مدير الفريق كريستيان هورنر، والمدير التقني أدريان نيوي، والمدير الرياضي جوناثان ويتلي، ومستشار رياضة المحركات هيلموت ماركو، وكبير المصممين كريغ سكينر، وكبير مسؤولي الهندسة روب مارشال.

"أنتم الآن تدفعون ثمن خسارة عدة أشخاص داخل الفريق. كما أن المفهوم الجديد والقوانين الجديدة لم يتم تطبيقهما بالشكل المتوقع أو المخطط له. المحرك جيد" قال شوماخر لشبكة سكاي سبورتس ألمانيا.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

وأضاف: "لكن إذا كنا صادقين تمامًا، لم نر ذلك بعد مع ليندبلاد، إلا أن فريق ريسينغ بولز يبدو أنه قام بعمل أفضل تقريبًا خلال العطلة الشتوية. وهذا أمر يجب على ريد بُل أن يراجعه داخليًا".

وتابع: "السيارة ثقيلة وببساطة ليست جيدة بما فيه الكفاية. حتى ماكس لا يستطيع تغيير ذلك. لذلك هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، وقائمة طويلة من الأمور التي تحتاج إلى تحسين".

وعندما سُئل عن الوضع الصعب لبطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، قال السائق الألماني: "الحياة ليست سهلة دائمًا. هكذا تسير الأمور أحيانًا، وعليه أن يتجاوز هذه المرحلة. الإمكانيات موجودة، ولديه فريق يقف خلفه. لقد رأينا ذلك العام الماضي أيضًا، كانت هناك فترة لم تسر فيها الأمور بشكل جيد. وفي النهاية كانوا قريبين من القتال على البطولة مرة أخرى".

واختتم: "إذن الإمكانيات موجودة بالتأكيد. لا يوجد سبب للاستسلام الآن. هذا أيضًا جزء من كونك بطل عالم، عليك أن تتجاوز مثل هذه اللحظات".