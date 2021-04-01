شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
174 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
202 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
217 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
233 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
245 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
254 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين التالي / سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي"
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

من قبل:
, محرر

قال ميك شوماخر أن انزلاق سيارته هاس على الإطارات الباردة على أرض حلبة البحرين الدولية في أول سباق فورمولا واحد له، سيلازمه لفترة طويلة، متعهداً بالتعلم من هذا الخطأ.

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

انزلقت سيارة هاس في مخرج المنعطف الرابع عند إعادة انطلاق السباق خلف سيارة الأمان في فترة مبكرة من عمر سباق البحرين، وذلك بعد لحظات فقط من خطأ زميله الناشئ نيكيتا مازيبين، والذي تعرض لنفس الانزلاق في اللفة الافتتاحية ضمن المنعطف الثالث، ما أنهى سباق الروسي كذلك.

وأدى ذلك الانزلاق إلى تراجع بطل الفورمولا 2 إلى آخر الترتيب، لكنه نجح بالتعافي ليخوض سباقاً خالياً من الأخطاء وينهي بالمركز 16 كآخر السائقين المتبقيين، مع انسحاب مازيبين، فرناندو ألونسو، نيكولاس لاتيفي وبيير غاسلي.

وتعقيباً على خطئه المبكر في السباق، بدا شوماخر محبطاً لكنه أكد أنه سيتعلم منه خلال أول موسم له كناشئ في الفورمولا واحد.

فقال: "ارتكبت خطأ في المنعطف الرابع بعد إعادة الانطلاقة بسبب سيارة الأمان. عندما لا تكون الإطارات ضمن نافذة العمل فإن التماسك يكون منخفضاً جداً، وذلك أمر علي فهمه بشكل أفضل، وأمر أحبّ تعلمه".

وأكمل: "من الواضح أنني ارتكبت خطأ وذلك أمر سيلازمني لفترة طويلة من الزمن، وسأحاول فهم سببه ومن ثم سأمضي قدماً وأتعلم مما حصل".

اقرأ أيضاً:

وبالرغم من إحباطه نتيجة انزلاق السيارة، عبّر شوماخر عن ارتياحه لتحقيق "حلم حياته" بالوصول إلى الفورمولا واحد والسير على خُطا والده، الأسطورة الألمانية مايكل.

فقال: "أعتقد أنه وبشكل عام، يمكنني القول أنني مسرور. من الواضح أن التواجد هنا هو حلم حياتي".

وأكمل: "أنا محبط بعض الشيء من ذلك الخطأ. لقد حصل بسرعة كبيرة، كانت السيارة تسير بخط مستقيم ومن ثم انزلقت. المركز 16 يبدو أفضل مما عليه في الحقيقة، من الواضح أننا كنا آخر سيارة، لكنني أعتقد أننا قدمنا أقصى ما بوسعنا".

واختتم: "خضنا في جميع الأمور التي أردنا محاولة القيام بها، وأشعر أنني بتّ أفهم السيارة بشكل أفضل بالتأكيد".

يشار إلى أنه وبينما انسحب زميل شوماخر، لكن يوكي تسونودا الناشئ مع فريق ألفا تاوري، تفوق على الألماني، ونجح بتقديم تجاوز مثير للإعجاب على لانس سترول ليخطف منه المركز التاسع.

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين

المقال السابق

ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين

المقال التالي

سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي"

سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى
قائمة السائقين ميك شوماخر
قائمة الفرق فريق هاس اف1
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون: الفوز في البحرين بسيارة أبطأ "فرصة لإثبات خطأ الآخرين"

2
فورمولا 1

كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021

58دقيقة
3
فورمولا 1

بيكيه: فيرشتابن كان "ليسحق" هاميلتون في مرسيدس

4
فورمولا 1

ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين

5
فورمولا 1

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط

31دقيقة
أحدث الأخبار
فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط
فورمولا 1

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط

31د
كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021
فورمولا 1

كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021

58د
سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي"
فورمولا 1

سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي"

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة
فورمولا 1

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين
فورمولا 1

ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين

أحدث ملفات الفيديو
تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد 01:19
فورمولا 1
52د

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد

ملخص فريق مرسيدس لمجريات سباق البحرين 13:11
فورمولا 1
53د

ملخص فريق مرسيدس لمجريات سباق البحرين

ماذا تعنيه مرسيدس كمنصة في الفورمولا واحد 03:47
فورمولا 1

ماذا تعنيه مرسيدس كمنصة في الفورمولا واحد

أداء فيراري في البحرين 03:46
فورمولا 1

أداء فيراري في البحرين

أداء ريد بُل في البحرين 03:20
فورمولا 1

أداء ريد بُل في البحرين

خلدون يونس More from
خلدون يونس
باتون يشارك في "إكستريم إي" لتحسين مهاراته ضمن منافسات الطرق الوعرة
إكستريم إي / أخبار

باتون يشارك في "إكستريم إي" لتحسين مهاراته ضمن منافسات الطرق الوعرة

سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي" جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1 / أخبار

سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي"

انطلاقة ماطرة لسباق توتال سبا 24 ساعة سباق سبا 24 ساعة برايم
بلانبان للتحمّل / تقرير السباق

انطلاقة ماطرة لسباق توتال سبا 24 ساعة

More from
ميك شوماخر
طاقم فيراري لدى هاس: طريقة عمل شوماخر الإبن “شبيهة جدًا” بوالده مايكل
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

طاقم فيراري لدى هاس: طريقة عمل شوماخر الإبن “شبيهة جدًا” بوالده مايكل

الآباء والأبناء في الفورمولا واحد: شوماخر، هيل، روزبرغ
فورمولا 1 / مقالة خاصة

الآباء والأبناء في الفورمولا واحد: شوماخر، هيل، روزبرغ

شوماخر: هاس بحاجة لأن تكون "مشاكسة" مثل كسوة سيارتها في موسم 2021
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شوماخر: هاس بحاجة لأن تكون "مشاكسة" مثل كسوة سيارتها في موسم 2021

More from
فريق هاس اف1
غروجان يُبقي على صلته مع هاس عبر فريق الفورمولا واحد للرياضة الإلكترونية
فورمولا 1 / أخبار

غروجان يُبقي على صلته مع هاس عبر فريق الفورمولا واحد للرياضة الإلكترونية

شتاينز غير منزعج من طريقة تقديمه في الموسم الجديد من سلسلة نتفليكس
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينز غير منزعج من طريقة تقديمه في الموسم الجديد من سلسلة نتفليكس

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون: الفوز في البحرين بسيارة أبطأ "فرصة لإثبات خطأ الآخرين"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

هاميلتون: الفوز في البحرين بسيارة أبطأ "فرصة لإثبات خطأ الآخرين"

كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021

بيكيه: فيرشتابن كان "ليسحق" هاميلتون في مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

بيكيه: فيرشتابن كان "ليسحق" هاميلتون في مرسيدس

ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تُثني على بيريز لتمكّنه من تشغيل المحرك في البحرين

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط

كوارتارارو: رواية أنّ دراجة ياماها سهلة المراس "انتهت"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو: رواية أنّ دراجة ياماها سهلة المراس "انتهت"

مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو

لوكلير متفاجئ من أداء فيراري التنافسي خلال تجارب البحرين الحرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير متفاجئ من أداء فيراري التنافسي خلال تجارب البحرين الحرة

أحدث الأخبار

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط

كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

كيف استجابت فرق الفورمولا واحد لتحدّي تعديل أرضيّة السيارة في موسم 2021

سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي"

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.