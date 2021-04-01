شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

انزلقت سيارة هاس في مخرج المنعطف الرابع عند إعادة انطلاق السباق خلف سيارة الأمان في فترة مبكرة من عمر سباق البحرين، وذلك بعد لحظات فقط من خطأ زميله الناشئ نيكيتا مازيبين، والذي تعرض لنفس الانزلاق في اللفة الافتتاحية ضمن المنعطف الثالث، ما أنهى سباق الروسي كذلك.

وأدى ذلك الانزلاق إلى تراجع بطل الفورمولا 2 إلى آخر الترتيب، لكنه نجح بالتعافي ليخوض سباقاً خالياً من الأخطاء وينهي بالمركز 16 كآخر السائقين المتبقيين، مع انسحاب مازيبين، فرناندو ألونسو، نيكولاس لاتيفي وبيير غاسلي.

وتعقيباً على خطئه المبكر في السباق، بدا شوماخر محبطاً لكنه أكد أنه سيتعلم منه خلال أول موسم له كناشئ في الفورمولا واحد.

فقال: "ارتكبت خطأ في المنعطف الرابع بعد إعادة الانطلاقة بسبب سيارة الأمان. عندما لا تكون الإطارات ضمن نافذة العمل فإن التماسك يكون منخفضاً جداً، وذلك أمر علي فهمه بشكل أفضل، وأمر أحبّ تعلمه".

وأكمل: "من الواضح أنني ارتكبت خطأ وذلك أمر سيلازمني لفترة طويلة من الزمن، وسأحاول فهم سببه ومن ثم سأمضي قدماً وأتعلم مما حصل".

وبالرغم من إحباطه نتيجة انزلاق السيارة، عبّر شوماخر عن ارتياحه لتحقيق "حلم حياته" بالوصول إلى الفورمولا واحد والسير على خُطا والده، الأسطورة الألمانية مايكل.

فقال: "أعتقد أنه وبشكل عام، يمكنني القول أنني مسرور. من الواضح أن التواجد هنا هو حلم حياتي".

وأكمل: "أنا محبط بعض الشيء من ذلك الخطأ. لقد حصل بسرعة كبيرة، كانت السيارة تسير بخط مستقيم ومن ثم انزلقت. المركز 16 يبدو أفضل مما عليه في الحقيقة، من الواضح أننا كنا آخر سيارة، لكنني أعتقد أننا قدمنا أقصى ما بوسعنا".

واختتم: "خضنا في جميع الأمور التي أردنا محاولة القيام بها، وأشعر أنني بتّ أفهم السيارة بشكل أفضل بالتأكيد".

يشار إلى أنه وبينما انسحب زميل شوماخر، لكن يوكي تسونودا الناشئ مع فريق ألفا تاوري، تفوق على الألماني، ونجح بتقديم تجاوز مثير للإعجاب على لانس سترول ليخطف منه المركز التاسع.