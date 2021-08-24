تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ألفا تاوري: معاناة تسونودا كناشئ "لم تأتِ من فراغ" التالي / موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟
فورمولا 1 أخبار

شوماخر: تسجيل النقاط سيكون "إضافة رائعة" لموسمي كناشئ مع هاس

يرى ميك شوماخر أن عدم تمكنه من تسجيل النقاط مع فريق هاس ليس "مشكلة كبيرة"، لكن إن نجح بذلك فسيكون "إضافة رائعة" لأول موسم له في الفورمولا واحد.

شوماخر: تسجيل النقاط سيكون "إضافة رائعة" لموسمي كناشئ مع هاس

ترقى ميك شوماخر إلى الفئة الملكة بعد تحقيق لقب بطولة الفورمولا 2 ليقود مع فريق هاس، لكن العلامة الأمريكية عانت من موسم صعب للغاية نظراً لأنها اختارت عدم تطوير السيارة على الإطلاق للموسم الحالي وتوجيه كامل الجهود إلى سيارة الموسم المقبل.

وذلك ما ترك شوماخر ضمن منافسة وحيدة مع زميله نيكيتا مازيبين في آخر مراكز الترتيب، حيث كان المركز 12 أقصى ما حققه الألماني، وذلك في جائزة المجر الكبرى.

ويعتبر فريق هاس الوحيد الذي لم يسجل أية نقطة حتى الآن هذا الموسم في المركز الأخير خلف ألفا روميو التي تمتلك ثلاث نقاط.

لكن شوماخر تلقى الثناء على أدائه حتى الآن في 2021، حيث تفوق بشكل دوري على زميله في التصفيات والسباق، كما وصل إلى القسم الثاني من التصفيات في جولة فرنسا.

وحين سُئِل عما سيجعله يعتبر النصف الثاني من 2021 ناجحاً، أوضح شوماخر أنه يأمل باقتراب هاس من تسجيل النقاط، لكنه لن يعتبرها العامل الأساسي أو الحاسم في تقييمه لموسمه.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "مع الوصول إلى نهاية الموسم: أن نستطيع الاقتراب من القسم الثاني للتصفيات أو الاقتراب من تسجيل النقاط، فإنني أعتقد أن هذا سيكون بمثابة نجاح لنا".

وأكمل: "من الواضح أن تسجيل النقاط سيكون إضافة رائعة. أعتقد أن هذا ما نأمله حقاً. بالتأكيد ستكون هناك سباقات ’جنونية’ أكثر من غيرها، ونأمل أن نحظى حينها بفرصة الوصول إلى النقاط".

وتابع: "لكن مرة أخرى، أعتقد أنها لن تكون مشكلة كبيرة إن لم نسجل النقاط، لأننا كنا نعلم أن الموسم سيكون صعباً".

اقرأ أيضاً:

ولطالما وصف غونتر شتاينر مدير الفريق موسم 2021 بأنه "مرحلة انتقالية" حيث يعوّل على عودة قوية في 2022.

حيث كشف شوماخر أنه في بداية الموسم كان يضع أهدافاً مختلفة منها منافسة سائقي ويليامز، جورج راسل ونيكولاس لاتيفي قدر الإمكان.

فقال: "بالنسبة لي، وفي مرحلة مبكرة جداً من الموسم، كنت أضع لنفسي أهدافاً مختلفة".

وأكمل: "تلك كانت البداية، حيث كنتُ أحاول الاقتراب من نيكولاس، وأعتقد أن هذا ما منحني فرصة التقدم إلى الأمام ومحاولة التطور".

وتابع: "من الواضح أننا ناشئان، لكننا كنا قادرين على مجاراة بعضنا البعض. آمل أن يتواصل ذلك في الموسم المقبل (مع سائقين في مراكز أعلى)".

واختتم: "المنافسة هي ما تحفزني، وهي سبب قدومي إلى العمل باكراً والعودة متأخراً، لأنني أعلم أنني أقوم بكل ما بوسعي لدفع الفريق إلى الأمام".

المشاركات
التعليقات
ألفا تاوري: معاناة تسونودا كناشئ "لم تأتِ من فراغ"

المقال السابق

ألفا تاوري: معاناة تسونودا كناشئ "لم تأتِ من فراغ"

المقال التالي

موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟

موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟

2 س
2
فورمولا 1

ألونسو: "لا ضمانة" حيال قدرة فرق الصدارة على تأويل قوانين 2022 بشكل صحيح

1 س
3
فورمولا 1

تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟

4
فورمولا 1

ألفا تاوري: معاناة تسونودا كناشئ "لم تأتِ من فراغ"

5 س
5
دبليو آر سي

دبليو آر سي: هل كان يجب أن يكون نوفيل في صدارة ترتيب السائقين بدلاً من أوجييه؟

أحدث الأخبار
ألونسو: "لا ضمانة" حيال قدرة فرق الصدارة على تأويل قوانين 2022 بشكل صحيح
فورمولا 1

ألونسو: "لا ضمانة" حيال قدرة فرق الصدارة على تأويل قوانين 2022 بشكل صحيح

1 س
موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟
فورمولا 1

موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟

2 س
شوماخر: تسجيل النقاط سيكون "إضافة رائعة" لموسمي كناشئ مع هاس
فورمولا 1

شوماخر: تسجيل النقاط سيكون "إضافة رائعة" لموسمي كناشئ مع هاس

3 س
ألفا تاوري: معاناة تسونودا كناشئ "لم تأتِ من فراغ"
فورمولا 1

ألفا تاوري: معاناة تسونودا كناشئ "لم تأتِ من فراغ"

5 س
قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل
فورمولا 1

قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل

23-08-2021
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
3 س

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

ميك شوماخر More from
ميك شوماخر
فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ
فورمولا 1

فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ

كبير مهندسي هاس: انفتاح شوماخر "يساعد الجميع" في الفريق جائزة المجر الكبرى
فورمولا 1

كبير مهندسي هاس: انفتاح شوماخر "يساعد الجميع" في الفريق

شتاينر لا يخشى "انتقامات متبادلة" بين شوماخر ومازيبين مع تصاعد وتيرة معاركهما جائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1

شتاينر لا يخشى "انتقامات متبادلة" بين شوماخر ومازيبين مع تصاعد وتيرة معاركهما

فريق هاس اف1 More from
فريق هاس اف1
مازيبين يشعر أن فارق الوزن "غير المقبول" لسيارته "يؤثر عليه بشكل كبير" جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

مازيبين يشعر أن فارق الوزن "غير المقبول" لسيارته "يؤثر عليه بشكل كبير"

شوماخر قد يحتاج "للرد بقسوة" على زميله مازيبين جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

شوماخر قد يحتاج "للرد بقسوة" على زميله مازيبين

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟
فورمولا 1 فورمولا 1

موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟

ألونسو: "لا ضمانة" حيال قدرة فرق الصدارة على تأويل قوانين 2022 بشكل صحيح
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: "لا ضمانة" حيال قدرة فرق الصدارة على تأويل قوانين 2022 بشكل صحيح

تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟

ألفا تاوري: معاناة تسونودا كناشئ "لم تأتِ من فراغ"
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا تاوري: معاناة تسونودا كناشئ "لم تأتِ من فراغ"

دبليو آر سي: هل كان يجب أن يكون نوفيل في صدارة ترتيب السائقين بدلاً من أوجييه؟
دبليو آر سي دبليو آر سي

دبليو آر سي: هل كان يجب أن يكون نوفيل في صدارة ترتيب السائقين بدلاً من أوجييه؟

رالي لبنان الدولي: العطية وفغالي على رأس قائمة المشاركين في النسخة 43
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان الدولي: العطية وفغالي على رأس قائمة المشاركين في النسخة 43

بطولتنا العربية تلفظ أنفاسها الأخيرة... فمن يعلّق الجرس؟
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

بطولتنا العربية تلفظ أنفاسها الأخيرة... فمن يعلّق الجرس؟

قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل
فورمولا 1 فورمولا 1

قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل

أحدث الأخبار

ألونسو: "لا ضمانة" حيال قدرة فرق الصدارة على تأويل قوانين 2022 بشكل صحيح
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: "لا ضمانة" حيال قدرة فرق الصدارة على تأويل قوانين 2022 بشكل صحيح

موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟
فورمولا 1 فورمولا 1

موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟

شوماخر: تسجيل النقاط سيكون "إضافة رائعة" لموسمي كناشئ مع هاس
فورمولا 1 فورمولا 1

شوماخر: تسجيل النقاط سيكون "إضافة رائعة" لموسمي كناشئ مع هاس

ألفا تاوري: معاناة تسونودا كناشئ "لم تأتِ من فراغ"
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا تاوري: معاناة تسونودا كناشئ "لم تأتِ من فراغ"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.