شوماخر: تسجيل النقاط سيكون "إضافة رائعة" لموسمي كناشئ مع هاس

ترقى ميك شوماخر إلى الفئة الملكة بعد تحقيق لقب بطولة الفورمولا 2 ليقود مع فريق هاس، لكن العلامة الأمريكية عانت من موسم صعب للغاية نظراً لأنها اختارت عدم تطوير السيارة على الإطلاق للموسم الحالي وتوجيه كامل الجهود إلى سيارة الموسم المقبل.

وذلك ما ترك شوماخر ضمن منافسة وحيدة مع زميله نيكيتا مازيبين في آخر مراكز الترتيب، حيث كان المركز 12 أقصى ما حققه الألماني، وذلك في جائزة المجر الكبرى.

ويعتبر فريق هاس الوحيد الذي لم يسجل أية نقطة حتى الآن هذا الموسم في المركز الأخير خلف ألفا روميو التي تمتلك ثلاث نقاط.

لكن شوماخر تلقى الثناء على أدائه حتى الآن في 2021، حيث تفوق بشكل دوري على زميله في التصفيات والسباق، كما وصل إلى القسم الثاني من التصفيات في جولة فرنسا.

وحين سُئِل عما سيجعله يعتبر النصف الثاني من 2021 ناجحاً، أوضح شوماخر أنه يأمل باقتراب هاس من تسجيل النقاط، لكنه لن يعتبرها العامل الأساسي أو الحاسم في تقييمه لموسمه.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "مع الوصول إلى نهاية الموسم: أن نستطيع الاقتراب من القسم الثاني للتصفيات أو الاقتراب من تسجيل النقاط، فإنني أعتقد أن هذا سيكون بمثابة نجاح لنا".

وأكمل: "من الواضح أن تسجيل النقاط سيكون إضافة رائعة. أعتقد أن هذا ما نأمله حقاً. بالتأكيد ستكون هناك سباقات ’جنونية’ أكثر من غيرها، ونأمل أن نحظى حينها بفرصة الوصول إلى النقاط".

وتابع: "لكن مرة أخرى، أعتقد أنها لن تكون مشكلة كبيرة إن لم نسجل النقاط، لأننا كنا نعلم أن الموسم سيكون صعباً".

ولطالما وصف غونتر شتاينر مدير الفريق موسم 2021 بأنه "مرحلة انتقالية" حيث يعوّل على عودة قوية في 2022.

حيث كشف شوماخر أنه في بداية الموسم كان يضع أهدافاً مختلفة منها منافسة سائقي ويليامز، جورج راسل ونيكولاس لاتيفي قدر الإمكان.

فقال: "بالنسبة لي، وفي مرحلة مبكرة جداً من الموسم، كنت أضع لنفسي أهدافاً مختلفة".

وأكمل: "تلك كانت البداية، حيث كنتُ أحاول الاقتراب من نيكولاس، وأعتقد أن هذا ما منحني فرصة التقدم إلى الأمام ومحاولة التطور".

وتابع: "من الواضح أننا ناشئان، لكننا كنا قادرين على مجاراة بعضنا البعض. آمل أن يتواصل ذلك في الموسم المقبل (مع سائقين في مراكز أعلى)".

واختتم: "المنافسة هي ما تحفزني، وهي سبب قدومي إلى العمل باكراً والعودة متأخراً، لأنني أعلم أنني أقوم بكل ما بوسعي لدفع الفريق إلى الأمام".