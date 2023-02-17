شوماخر: بعض الفرق أظهرت "اهتمامًا" بعودتي إلى التسابق في 2024
قال ميك شوماخر أن هنالك بالفعل بعض الفرق التي أظهرت "اهتمامًا" بعودته بشكل كامل إلى السباقات في الفورمولا واحد في 2024.
انضمّ الألماني - الذي استغنت هاس عن خدماته نهاية الموسم الماضي - إلى مرسيدس كسائق احتياطي رسمي لهذا الموسم.
ويعتقد شوماخر أن فرصة العمل بجوار لويس هاميلتون وجورج راسل ستساهم بشكل كبير في تطوّره كسائق بينما يستهدف العودة من جديد إلى مقعد السباقات في البطولة.
وبينما لم تكن هنالك فرص ليحافظ على مقعده لموسم 2023، لكنه أشار إلى أن الباب مفتوح بالفعل له للموسم المُقبل.
إذ وعند سؤاله عن الدور الذي قد تلعبه مرسيدس لمساعدته على العودة إلى مقعد السباقات في الفورمولا واحد، قال شوماخر: "حسنًا، لا توجد ضمانة بطبيعة الحال، لكنني أؤكد من جديد أنني ضمن موقع مريح الآن حيث أشعر أن بوسعي التعلّم واستخلاص أفضل استفادة من هذا العام حتى وأنا لا أشارك في السباقات".
وأضاف: "أثق بأن النتائج التي أظهرتها في فئات الناشئين، وكذلك في الفورمولا واحد، ستوفّر لي الفرص المناسبة".
وتابع: "ذكر بعض الأشخاص لي خلال العطلة الشتوية بأن هنالك بالفعل اهتمام بعودتي. لذلك أنا لست قلقًا للغاية".
هذا ويعتقد شوماخر أن العمل عن قرب مع مرسيدس خلال السباقات سيسرّع من وتيرة تعلّمه وسيجعله في النهاية سائقًا أفضل.
فقال: "إنها ميزة كبيرة أن أكون جزءًا من عائلة مرسيدس، لكن أكثر من ذلك، أنا في مكان حيث دومًا ما شعرت أنني في منزلي. لذلك أرى بأن تلك الخطوة ستمثل سبيلًا لتحسين قيادتي وإثبات نفسي كسائق سباقات".
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