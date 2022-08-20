شوماخر: الناس يتوجهون بالانتقادات بسرعة كبيرة هذه الأيام

تعرض شوماخر لموجة من الانتقادات بعد بداية صعبة لموسمه الحالي في 2022، حيث تعرض لحادث على سرعة عالية في تصفيات جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى أدت لحرمانه المشاركة في السباق، إضافة إلى حادثة غير مبررة مع سيباستيان فيتيل، وتلا ذلك حادثة عنيفة في موناكو.

لكن أداء شوماخر تحسن منذ ذلك الحين. فقد تأهل سادساً - كأفضل تصفيات له حتى الآن - في كندا، كما سجل النقاط في بريطانيا والنمسا.

رغم ذلك، لم ينسَ الألماني اليافع تلك الانتقادات، حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قبيل العطلة الصيفية: "الناس تهتم بالعناوين العريضة. أتفهم أن البعض يريد جني المال من جراء تلك القصص".

وأكمل: "لكن من جهة أخرى، كنتُ لأفضل لو يأخذ الناس بعض الوقت لفهم الحقائق حقاً".د

وبالرغم من أن بعض تلك الحوادث مردها أخطاء قيادية، لكن كانت هناك لحظات لم يُدرك فيها الناس حقاً الظرف الحقيقي، مثل تعرض شوماخر لمشكلة في نظام التعليق في إسبانيا.

وأكد سائق هاس أن تلك المسائل باتت خلفه الآن، فقال: "لا أفكر حقاً بما جرى. أعلم قدراتي وأعلم قيمتي الحقيقية".

وأكمل: "هذا ما أركز عليه حالياً. أحاول تقديم أفضل ما لدي، وهذا ما كنت أقوم به حقاً في الفورمولا 2، 3 و4".

وأردف: "في كل تلك البطولات السابقة، نجحت بتحقيق المركز الأول أو الثاني. لذا لا أرى سبباً يمنعني من تحقيق ذلك في الفورمولا واحد".

ميك شوماخر، هاس تصوير: صور موتورسبورت

وأوضح شوماخر أن هذه الذهنية جزء أساسي من المقاربة التي بات يتبعها بعد حادثة موناكو.

فقال: "كنت أعلم أنه عليّ تحسين أدائي. كانت عليّ مراجعة بعض المواقف والأمور وسبب تواجدي هنا في الفورمولا واحد".

وأضاف: "جزء كبير من ذلك هو حبي للرياضة. لذا أركز حقاً على ذلك".

وتابع: "هذا ساعدني حقاً على العودة إلى الجانب الإيجابي. كما تمكنت من تقديم عمل جيد".

ويحافظ شوماخر على تفاؤله لبقية الموسم الموسم، حيث قال: "أشعر أنني لم أكن متمكناً تماماً من إعدادات السيارة في بداية الموسم وكان عليّ البدء من الصفر نوعاً ما".

واختتم: "لكن بالمقارنة مع اليوم لناحية الإعدادات، أنا مسرور جداً، جداً".