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شوماخر: الحادثة العنيفة في موناكو "غريبة جداً"

وصف ميك شوماخر سائق هاس حادثته العنيفة في سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد بأنها "غريبة جداً".

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
شوماخر: الحادثة العنيفة في موناكو "غريبة جداً"

خسر شوماخر السيطرة على سيارته في اللفة 26 من السباق. حيث ارتطمت السيارة بالحاجز ومن ثم انشطرت نصفين.

تسببت الحادثة بتطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية ومن ثم رُفع العلم الأحمر لإكمال إصلاح الحاجز.

وتم نقل الألماني إلى المركز الطبي كإجراء وقائي، لكنه سُرعان ما خرج.

وبعد وصوله إلى المنطقة الإعلامية، أكد أنه بخير، لكنه كان محتاراً حيال سبب خسارة السيطرة على سيارته.

فقال: "كانت حادثة غريبة جداً. مما رأيته في الإعادة، بدا وكأنني بعيد عشرة سنتيمترات فقط. وهذا ربما كان بسبب بقعة مياه أو شيء من هذا القبيل، ومن ثم انزلقت السيارة".

وأكمل: "حاولت تصحيح الوضع، لكنها كانت حادثة مؤسفة جداً جداً، ومزعجة للغاية".

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حادثة شوماخر، وضعت حداً لسباق هاس، بعد انسحاب زميله كيفن ماغنوسن قبل لفة بسبب مشكلة في سيارته.

حيث قال الدنماركي أنها كانت "مشكلة في وحدة الطاقة" مؤكداً أن وتيرته كانت جيدة حتى ذلك الحين.

فقال: "كان الوضع جيداً في المركز 11، كنت أسرع بكثير من (فالتيري) بوتاس".

وتابع: "كنت أتطلع حقاً لوقفة الصيانة وقلت للفريق أنني أريد إطارات ملساء، حيث أردنا الانتقال إليها مباشرة، وتلك كانت فرصة كبيرة".

وأردف: "أنا محبط حقاً لنفسي وللفريق، فقد خسرنا فرصة تسجيل النقاط".

واختتم: "السيارة كانت رائعة، كنت أمتلك الوتيرة حقاً".

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