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فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

شوماخر الإبن يُهدي هاميلتون خوذة أبيه بعد معادلة رقمه القياسي في ألمانيا

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شوماخر الإبن يُهدي هاميلتون خوذة أبيه بعد معادلة رقمه القياسي في ألمانيا
من قبل:
, رئيس التحرير

مُنحَ لويس هاميلتون واحدة من خوذات مايكل شوماخر بعد معادلة رقمه القياسي البالغ 91 فوزًا في الجوائز الكبرى بالفورمولا واحد إثر إنهائه لسباق نوربورغرينغ بالمركز الأوّل اليوم الأحد.

استطاع هاميلتون التقدّم على زميله فالتيري بوتاس وخطف الصدارة منه خلال القسم الأوّل من السباق حيث نجح بالحفاظ عليها حتى النهاية، على الرغم من دخول سيارة الأمان في اللّفة 45 وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر من جديد.

وتمكّن سائق مرسيدس من الفوز بالسباق ليُحقّق انتصاره الـ 91 في الجوائز الكبرى معادلاً بذلك الرقم القياسي المُسجّل باسم مايكل شوماخر والذي وصل إليه عقب انتصاره في سباق الصين 2006.

ومن أجل الاحتفال بهذه الإنجاز، قدّم سائق الفورمولا 2 ميك شوماخر نجل مايكل، خوذة أبيه التي استخدمها في موسم 2012 إلى هاميلتون.

وتعليقًا على ذلك، قال هاميلتون "أتشرّف بذلك ولا أعلم ما الذي أستطيع قوله".

وأضاف "عندما تكبر وأنت تشاهد شخصًا يُلهمك حقًا لناحية جودته واستمراره في تقديم نفس المستوى عامًا تلو الآخر، سباقًا تلو الآخر، أسبوعًا تلو الآخر مع فريقه، وبمُجرد رؤية سيطرته لفترةٍ طويلة، لا أعتقد بأنّ أيّ شخص وخاصةً أنا، تخيّل بأني سأكون قريبًا منه لناحية الأرقام القياسية".

وأضاف "لذلك إنه لشرفٌ لا يُصدّق إذ سأحتاج إلى بعض الوقت كي أستوعب ذلك".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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