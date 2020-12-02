شوماخر: أنا جاهز لخوض سباقي الأول في الفورمولا واحد في أبوظبي حال استدعائي

أعلنت هاس اليوم عن ضمّها لشوماخر ليترقّى إلى الفئة الملكة ويدافع عن ألوانها في موسم 2021، كما تمّ بالفعل تأكيد مشاركته في التجارب الحرة الأولى في أبوظبي، حيث سيكون حرًا من التزاماته في الفورمولا 2.

وسيحل السائق الاحتياطي بييترو فيتيبالدي مكان غروجان لجائزة الصخير الكبرى نهاية هذا الأسبوع، حيث من المخطط الآن أن يعود الفرنسي لقمرة القيادة لجولة أبوظبي الختامية.

وقد غادر غروجان المشفى صباح اليوم، حيث سيواصل تعافيه من الحروق على يديه ضمن أحد الفنادق في البحرين.

وبينما لن يتمّ اتّخاذ قرار بشأن مشاركة غروجان حتى الأسبوع المُقبل، فقد أعرب شوماخر عن سعادته بأن يترقّى مبكرًا ويخوض أولى سباقاته في البطولة إذا ما طُلب منه ذلك.

فقال: "أعتقد أنّه سيكون من الرائع لو تمّ اعتبارك جاهزًا للقيام بذلك. وأنا أشعر بأنّني مستعد. وبالطبّع ستكون لديك ثلاث حصص تجارب حرة، حيث سيكون لديك الوقت للتعلّم".

وأضاف: "سيكون ذلك تحديًا بكل تأكيد، لكنني واثق بأنني سأكون قادرًا على معرفة السيارة أكثر لأستعد على نحوٍ أفضل للعام المُقبل".

من جهته، أصرّ غونتر شتاينر مدير الفريق على أنّه لا توجد حتى الآن نقاشات بشأن إمكانية مشاركة شوماخر في سباق أبوظبي.

فقال: "لم نتحدث. كما سبق وقلت، الوضع في الوقت الحالي هو أنني أريد أن أرى كيف ستكون حالة غروجان يوم الاثنين. هذا ما اتفقت عليه معه. لدينا ما يكفي من السائقين في وضع الاستعداد، والذين بوسعهم القيادة، لذلك لست قلقًا حيال هذا الجانب، حيث أنّنا سنتّخذ القرار عندما نعلم 100 بالمئة بأنّ رومان ليس بوسعه القيادة".

وتابع: "أعتقد أنّ بوسعه إنهاء مسيرته مع هاس ضمن سباق، هذا ما أودّه، وليس فقط أن يشاهد آخر سباق في الموسم. هذا هو هدفنا، وهذا ما تحدثنا حياله معه".

كما أوضح شتاينر بأنّ مشاركة شوماخر في التجارب الحرة الأولى في أبوظبي ليست ذات أهمية كبيرة، وأنّ التجارب الشتوية مع سيارة 2021 ستكون أكثر أهمية.

حيث قال: "هنالك ثلاثة أيام فقط للتجارب الشتوية قُبيل الموسم المُقبل. حيث أعتقد بأنّهم أكثر أهمية بكثير من التجارب الحرة الأولى. الجميع يعرفون رأيي في ذلك، إنه أمر جيّد أن تقوم به، لكنه ليس أمرًا ستتعلم منه الكثير. في حين أنّ الأمر الأكثر أهمية هو أن تخوض تجارب شتوية خالية من الأخطاء قُبيل الموسم المُقبل، وألّا نواجه أيّة مشاكل في هذه الأيام الثلاثة، حيث أنّها ليست فترة كبيرة لاختبار السيارات".