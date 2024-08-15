شوفلين: مرسيدس لا تزال تبحث عن أجوبة عن عامل حرارة الإطارات

أشار الصانع الألماني إلى وجود تقليدٍ هذا العام يبرز فيه أداء سيارة "دبليو15" عندما تكون الأجواء باردة، لكن في حال ارتفعت درجات الحرارة فإنّ الفريق يُعاني أكثر بالمقارنة مع منافسيه.

ويشتبه الفريق في أنّ ذلك نتيجة توليد السيارة لحرارة أكثر في الإطارات الخلفيّة، وهو أمرٌ جيّدٌ لوضع الإطارات في مجال العمل المثالي في الأجواء الباردة، لكنّ عواقب ذلك تكون سيّئة عندما تكون الأجواء حارة.

وتعتقد مرسيدس أنّ إيجاد حلٍ لتلك المشاكل ليس بالأمر السهل، وأنّ الأمر قد يتطلّب العديد من مراحل التطوير قبل أن يجد الفريق نفسه في موقعٍ مرضٍ على هذا الجانب.

وقال أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في الفريق: "أعتقد بأنّه على حلبات مثل سيلفرستون، فقد تمتّعنا بقسمٍ خلفي ثابتٍ جدًا. أمّا في النمسا وبودابست فقد افتقرنا لثباته".

وأكمل: "يعود ذلك إلى حقيقة أنّه يبدو أنّنا نولّد حرارة أكثر في الإطارات الخلفيّة بالمقارنة مع الآخرين".

وأردف: "نعرف أنّنا نحتاج للعمل على هذا الجانب. لدينا بعض الخطط، لكنّها ليست ذلك النوع من المشاكل الذي يُمكننا حلّه بتحديث انسيابيّة واحدة. سيكون نتيجة العديد من التحديثات".

وطفت على السطح فرضيّة بشأن حرارة الإطارات تفيد بأنّ ذلك نتيجة الافتقار العام للارتكازيّة ببساطة، وهو ما يتسبّب في المزيد من الانزلاقات بالمقارنة مع السيارات الأخرى.

لكنّ شوفلين غير مقتنعٍ بأنّ ذلك ما يُؤثّر على خصائص سيارة "دبليو15".

وقال: "لو نظرنا إلى سيلفرستون، على صعيد قدر الارتكازيّة الذي كان على سيارتنا، فلم يكن ذلك مختلفًا كثيرًا عن مكلارين أو ريد بُل، لولا ذلك لما كنّا قادرين على الابتعاد في الأمام في الفترة الأولى. لذا لا أعتقد بأنّ ذلك هو السبب الرئيسي للمشكلة".

وعندما سُئل إن كانت مشكلة ميكانيكيّة أكثر من أنّها انسيابيّة، قال شوفلين: "يتعلّق الأمر بكيفيّة تشغيل السيارة".

وأردف: "قد تحتاج لأدوات ميكانيكيّة لمساعدتك على تغيير كيفيّة تشغيل السيارة. لكن يُمكنك بلوغ ذات الأمر عبر التأثير على الخصائص الانسيابيّة في سرعات مختلفة وفي المنعطفات".