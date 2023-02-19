شوفلين: مرسيدس قد تندم على خروج دي فريز من معسكرها
اعترف آندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لدى مرسيدس أن الصانع الألماني قد يندم على خروج السائق الاحتياطي السابق نيك دي فريز من معسكره منتقلًا إلى معسكر ريد بُل.
وقّعت ألفا تاوري مع دي فريز ليقود لصالحها في موسم 2023 في أعقاب مشاركته الأولى المثيرة للإعجاب الموسم الماضي في جائزة إيطاليا الكبرى عندما حل تاسعًا في مشاركته مكان أليكس ألبون المريض مع ويليامز.
ولم يخف شوفلين - ضمن حديثه في كتاب جديد عن مسيرتي الهولنديين ماكس فيرستابن ودي فريز - إعجابه بالسائق الشاب.
حيث قال: "ليس لدي شك بأن دي فريز يملك القدرة على الفوز بالسباقات إذا ما تواجد مع الفريق المناسب وعلى السيارة المتمكنة".
وأضاف: "أما من حيث إذا بوسعه أن يكون بطلًا للعالم، فذلك يعود إليه. كما أن لديه وقتًا أقل لتحقيق ذلك بالنظر إلى سنه الحالي، لكن بإمكانه تعويض ذلك بالخبرة التي يمتلكها".
وتابع: "كان لدينا اتفاق مع نيك أنه وفي حال لم نتمكن من وضعه ضمن فريق شريك لمرسيدس، فسيذهب مع أفضل خيار متاح له، وأعتقد أنه ربما سنندم على تركه يرحل".
وأكمل: "لن أتفاجئ إذا لم يمر وقت طويل قبل أن نسابق في مواجهته وهو ضمن صفوف فريق ريد بُل المصنعي. لن أتفاجئ على الإطلاق إذا حدث ذلك في خلال الأشهر الـ 12 المقبلة أو شيء من هذا القبيل".
وأردف: "لقد تأقلم بشكل جيد للغاية مع فريقنا، لكن لا يمكنك الوقوف في طريقه. لقد كان سائق الاختبار والاحتياطي المثالي بالنسبة لنا، لكن لم يكن ممكنًا أن نحرم سائقًا من السعي وراء حلمه".
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شوفلين: مرسيدس قد تندم على خروج دي فريز من معسكرها
شوفلين: مرسيدس قد تندم على خروج دي فريز من معسكرها شوفلين: مرسيدس قد تندم على خروج دي فريز من معسكرها
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