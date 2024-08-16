شوفلين: سنفتقد هاميلتون

سيترك هاميلتون صفوف مرسيدس لينضم إلى قلعة مارانيللو بنهاية موسم 2024 الجاري، وهذا ما سيترك فراغاً كبيراً لدى السهام الفضية.

وبعد 12 عاماً من الشراكة الناجحة، ستفتقد مرسيدس خدمات هاميلتون المخضرم، وآراءه البنّاءة التي كان يقدمها للفريق.

حيث أوضح شوفلن أن رحيل بطل العالم سبع مرات، سيترك فراغاً هائلاً في الفريق.

فقال: "سأفتقده كشخص، لأنه كان من الممتع حقاً العمل معه".

وأكمل: "وتيرة سباق لويس لطالما كانت رائعة، لكن ليس هذا كل ما كان يجلبه للفريق وحسب، بل إن وتيرته المذهلة وإحساسه القوي بما تحتاجه السيارة لطالما كانا ميزة خاصة حقاً".

واسترسل: "من الصعب الكلام حول ما سأفتقده بشكل خاص من الناحية الهندسية، لكنه يمتلك إحساساً طبيعياً بتصرفات السيارة والإطارات".

واختتم: "كما أن مساهمته في تطوير الفريق لا تقدّر بثمن".