شكاوى فيرستابن عبر راديو ريد بُل تدفع كروفت للتساؤل عن انتقال محتمل إلى مكلارين
تساءل ديفيد كروفت عما إذا كانت رسائل ماكس فيرستابن الغاضبة عبر الراديو خلال جائزة المجر الكبرى جزءًا من محاولة ممثليه لتمهيد الطريق أمام رحيله عن ريد بُل، مع احتمال الانتقال إلى مكلارين.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: كلايف ماسون / صور جيتي
بعد جائزة المجر الكبرى التي شهدت الكثير من شكاوى ماكس فيرستابن عبر الراديو، تساءل ديفيد كروفت المعلق الرئيسي للفورمولا 1 في سكاي سبورتس عما إذا كان معسكر السائق الهولندي يمهد عمدًا لرحيله عن ريد بُل، وربما انتقاله إلى منافستها مكلارين.
وبينما بدأت مرسيدس حقبة قوانين 2026 الجديدة بقوة، محققة الفوز في تسعة من أول 11 سباقًا هذا الموسم، عانت ريد بُل مع نافذة إعدادات شديدة الحساسية.
وأنهى فيرستابن جائزة المجر الكبرى في المركز الثاني، لكن رسائله الغاضبة عبر راديو الفريق دفعت كروفت للتساؤل عما إذا كانت هناك دوافع أخرى وراء ذلك.
وقال كروفت خلال برنامج الفورمولا 1 على سكاي سبورتس: "من المؤكد أن ماكس لا يروج لنفسه للعمل كبائع سيارات مستعملة بالطريقة التي كان يتحدث بها عن سيارة ريد بُل، لكن هل هناك شيء ما وراء ذلك؟".
وأضاف: "هل هناك مشكلة حقيقية، أم أن ماكس يريد فقط أن يوضح للجميع أنه غير راضٍ على الإطلاق عن وضعه الحالي؟ بحسب ما أفهمه، فإن سيارة ريد بُل تكون جيدة عندما تكون في حالتها المثالية، لكن عندما يكون هناك اختلاف بسيط، أو ضرر طفيف بسبب حصاة تطايرت واصطدمت بالسيارة، أو تعرض الجناح الأمامي لاحتكاك أو أي شيء آخر، فلا يتطلب الأمر الكثير لإخراج السيارة عن توازنها".
وتابع: "وعندما تفقد توازنها، تصبح قيادتها صعبة جدًا جدًا. لذلك فهي دائمًا على حافة السكين. عندما تكون جيدة، تكون جيدة جدًا جدًا، لكن عندما تسوء قليلًا، تصبح سيئة للغاية".
وأردف: "لكن أن يشتكي ماكس بهذا القدر وباستمرار طوال السباق، فهذا يجعلني أعتقد أن هناك دوافع أخرى وراء ما يحدث. ما هي؟ لا أحد يعرف".
واختتم: "هل يحاول ممثلو ماكس، من خلال العمل معًا كفريق، إيجاد طريقة لإخراجه من ريد بُل وربما نقله إلى مكلارين؟ هل يمكن أن يحدث ذلك؟ لقد تحدثنا عن الأمر، لكننا لا نعرف الإجابة".
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شكاوى فيرستابن عبر راديو ريد بُل تدفع كروفت للتساؤل عن انتقال محتمل إلى مكلارين
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