تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

توتو وولف يقيّم إمكانية أن يصبح فيرستابن وأنتونيللي زميلين في مرسيدس

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
توتو وولف يقيّم إمكانية أن يصبح فيرستابن وأنتونيللي زميلين في مرسيدس

ساينز وألبون يعترفان بأن ويليامز على الأرجح لن تحقق أهدافها في 2026 رغم خطة التعافي

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ساينز وألبون يعترفان بأن ويليامز على الأرجح لن تحقق أهدافها في 2026 رغم خطة التعافي

شكاوى فيرستابن عبر راديو ريد بُل تدفع كروفت للتساؤل عن انتقال محتمل إلى مكلارين

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
شكاوى فيرستابن عبر راديو ريد بُل تدفع كروفت للتساؤل عن انتقال محتمل إلى مكلارين

بيريز يكشف كواليس "أصعب" مقعد في الفورمولا 1 إلى جانب ماكس فيرستابن

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بيريز يكشف كواليس "أصعب" مقعد في الفورمولا 1 إلى جانب ماكس فيرستابن

فيرستابن: يجب أن يكون أداؤنا أكثر ثباتًا في النصف الثاني من الموسم

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن: يجب أن يكون أداؤنا أكثر ثباتًا في النصف الثاني من الموسم

بياستري: تغيير القوانين في 2026 كان بمثابة إعادة ضبط كاملة بالنسبة لي

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بياستري: تغيير القوانين في 2026 كان بمثابة إعادة ضبط كاملة بالنسبة لي

ماكنيش: أداء أودي في موسمها الأول بالفورمولا 1 أفضل من المتوقع

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ماكنيش: أداء أودي في موسمها الأول بالفورمولا 1 أفضل من المتوقع

فاولز يكشف كيف "غيّر" مايكل شوماخر قواعد اللعبة في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فاولز يكشف كيف "غيّر" مايكل شوماخر قواعد اللعبة في الفورمولا 1
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

شكاوى فيرستابن عبر راديو ريد بُل تدفع كروفت للتساؤل عن انتقال محتمل إلى مكلارين

تساءل ديفيد كروفت عما إذا كانت رسائل ماكس فيرستابن الغاضبة عبر الراديو خلال جائزة المجر الكبرى جزءًا من محاولة ممثليه لتمهيد الطريق أمام رحيله عن ريد بُل، مع احتمال الانتقال إلى مكلارين.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كلايف ماسون / صور جيتي

بعد جائزة المجر الكبرى التي شهدت الكثير من شكاوى ماكس فيرستابن عبر الراديو، تساءل ديفيد كروفت المعلق الرئيسي للفورمولا 1 في سكاي سبورتس عما إذا كان معسكر السائق الهولندي يمهد عمدًا لرحيله عن ريد بُل، وربما انتقاله إلى منافستها مكلارين. 

وبينما بدأت مرسيدس حقبة قوانين 2026 الجديدة بقوة، محققة الفوز في تسعة من أول 11 سباقًا هذا الموسم، عانت ريد بُل مع نافذة إعدادات شديدة الحساسية.

وأنهى فيرستابن جائزة المجر الكبرى في المركز الثاني، لكن رسائله الغاضبة عبر راديو الفريق دفعت كروفت للتساؤل عما إذا كانت هناك دوافع أخرى وراء ذلك.

وقال كروفت خلال برنامج الفورمولا 1 على سكاي سبورتس: "من المؤكد أن ماكس لا يروج لنفسه للعمل كبائع سيارات مستعملة بالطريقة التي كان يتحدث بها عن سيارة ريد بُل، لكن هل هناك شيء ما وراء ذلك؟".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "هل هناك مشكلة حقيقية، أم أن ماكس يريد فقط أن يوضح للجميع أنه غير راضٍ على الإطلاق عن وضعه الحالي؟ بحسب ما أفهمه، فإن سيارة ريد بُل تكون جيدة عندما تكون في حالتها المثالية، لكن عندما يكون هناك اختلاف بسيط، أو ضرر طفيف بسبب حصاة تطايرت واصطدمت بالسيارة، أو تعرض الجناح الأمامي لاحتكاك أو أي شيء آخر، فلا يتطلب الأمر الكثير لإخراج السيارة عن توازنها".

وتابع: "وعندما تفقد توازنها، تصبح قيادتها صعبة جدًا جدًا. لذلك فهي دائمًا على حافة السكين. عندما تكون جيدة، تكون جيدة جدًا جدًا، لكن عندما تسوء قليلًا، تصبح سيئة للغاية".

وأردف: "لكن أن يشتكي ماكس بهذا القدر وباستمرار طوال السباق، فهذا يجعلني أعتقد أن هناك دوافع أخرى وراء ما يحدث. ما هي؟ لا أحد يعرف".

واختتم: "هل يحاول ممثلو ماكس، من خلال العمل معًا كفريق، إيجاد طريقة لإخراجه من ريد بُل وربما نقله إلى مكلارين؟ هل يمكن أن يحدث ذلك؟ لقد تحدثنا عن الأمر، لكننا لا نعرف الإجابة".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق بيريز يكشف كواليس "أصعب" مقعد في الفورمولا 1 إلى جانب ماكس فيرستابن

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

توتو وولف يقيّم إمكانية أن يصبح فيرستابن وأنتونيللي زميلين في مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
توتو وولف يقيّم إمكانية أن يصبح فيرستابن وأنتونيللي زميلين في مرسيدس

بياستري: تغيير القوانين في 2026 كان بمثابة إعادة ضبط كاملة بالنسبة لي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بياستري: تغيير القوانين في 2026 كان بمثابة إعادة ضبط كاملة بالنسبة لي

حجار: من المطمئن أن ماكس وأنا نقدم الملاحظات نفسها للفريق

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
حجار: من المطمئن أن ماكس وأنا نقدم الملاحظات نفسها للفريق
المزيد من
ماكس فيرستابن

فيرستابن: يجب أن يكون أداؤنا أكثر ثباتًا في النصف الثاني من الموسم

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن: يجب أن يكون أداؤنا أكثر ثباتًا في النصف الثاني من الموسم

تقارير: ريد بُل عرضت إعادة هيكلة عقد ماكس فيرستابن

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تقارير: ريد بُل عرضت إعادة هيكلة عقد ماكس فيرستابن

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
المزيد من
ريد بُل ريسينغ

ريد بُل تعترف: سقف الميزانية سيبطئ تطوير السيارة فيما تبقى من موسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ريد بُل تعترف: سقف الميزانية سيبطئ تطوير السيارة فيما تبقى من موسم 2026

ميكانيكي سابق في ريد بُل: "تجاوزنا كل التوقعات"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ميكانيكي سابق في ريد بُل: "تجاوزنا كل التوقعات"

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

توتو وولف يقيّم إمكانية أن يصبح فيرستابن وأنتونيللي زميلين في مرسيدس

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
توتو وولف يقيّم إمكانية أن يصبح فيرستابن وأنتونيللي زميلين في مرسيدس

ساينز وألبون يعترفان بأن ويليامز على الأرجح لن تحقق أهدافها في 2026 رغم خطة التعافي

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ساينز وألبون يعترفان بأن ويليامز على الأرجح لن تحقق أهدافها في 2026 رغم خطة التعافي

شكاوى فيرستابن عبر راديو ريد بُل تدفع كروفت للتساؤل عن انتقال محتمل إلى مكلارين

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
شكاوى فيرستابن عبر راديو ريد بُل تدفع كروفت للتساؤل عن انتقال محتمل إلى مكلارين

بيريز يكشف كواليس "أصعب" مقعد في الفورمولا 1 إلى جانب ماكس فيرستابن

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بيريز يكشف كواليس "أصعب" مقعد في الفورمولا 1 إلى جانب ماكس فيرستابن

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل فيليب كليرين
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
شاهد المزيد