شفارتزمان يتجه للقيادة مع فيراري خلال التجارب الحرة الأولى لجولة الولايات المتحدة الكبرى
يتجه روبرت شفارتزمان سائق التجارب لدى فيراري للمشاركة لأول مرة له في جولة من جولات الجوائز الكبرى في الفورمولا واحد، وذلك خلال التجارب الحرة الأولى على حلبة الأمريكيتين في تكساس.
سيقود شفارتزمان إحدى سيارتي فيراري بديلاً عن شارل لوكلير أو كارلوس ساينز خلال تجارب يوم الجمعة على حلبة الأمريكيتين، وذلك كجزء من القوانين التي تُلزم فرق الفورمولا واحد إشراك الناشئين في حصتي تجارب حرة على الأقل خلال الموسم الواحد.
وكشف لورون ميكيز مدير السباقات لدى فيراري أن شفارتزمان الذي سيبلغ 23 عاماً يوم الجمعة، قد يتواجد في كلتا الحصتين، حيث لم يتم تقرير مكان الحصة الثانية بعد.
حيث صرّح ميكيز في المجر: "بالنسبة لنا، سيشارك شفارتزمان بكلتا الحصتين. لم نحدد بالضبط بعد أين ستكون الحصة التالية".
وأكمل: "سيكون من الجميل لو يشارك على حلبات مثل سنغافورة. كما أعتقد أننا لن نواجه أية مشكلة بتواجده في إحدى أسابيع تجارب بيريللي".
روبرت شفارتزمان، فيراري
تصوير: فيراري
وحقق شفارتزمان مركز الوصافة خلف زميله أوسكار بياستري ضمن صفوف فريق بريما، الموسم الماضي في الفورمولا 2، كما أحرز لقب الفورمولا 3 في 2019.
ولم يعد شفارتزمان إلى الفورمولا 2 هذا الموسم، لكنه بات أحد سائقي التجارب لدى فيراري، حيث يساعد الفريق في العمل على جهاز المحاكاة.
كما يمتلك خبرة عملية على متن سيارة فورمولا واحد حيث اختبر سيارتي فيراري وهاس لموسم 2021 خلال تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وسيشارك لوغان سارجانت في تلك الجولة مع ويليامز، ما ستكون مشاركته الأولى في الفورمولا واحد، حيث يحتل سائق الفورمولا 2 المركز الثالث له ضمن الترتيب العام مع فريق كارلين.
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