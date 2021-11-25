شفارتزمان ناشئ فيراري يشارك مع هاس ضمن تجارب أبوظبي للناشئين

الروسي صاحب الـ 22 عاماً كان زميلاً للألماني ميك شوماخر ضمن صفوف فريق بريما في الفورمولا 2 الموسم الماضي، حيث أنهى رابعاً مع أربعة انتصارات وهو يحتل المركز الثاني حالياً ضمن ترتيب الموسم الحالي.

وسيقود بطل الفورمولا 3 لموسم 2019، سيارة هاس ضمن تجارب الناشئين التي ستقام بعد أسبوع من الجولة الختامية في أبوظبي.

حيث قال: "بداية أود توجيه الشكر إلى فريق هاس، فيراري وأكاديمية فيراري على هذه الفرصة الرائعة".

وأكمل: "سيكون أول اختبار لي مع هاس، أنا أتطلع قدماً للتعرف على الفريق الجديد وبيئة العمل الجديد وتعلم أقصى ما بوسعي".

من جهته، قال غونتر شتاينر مدير الفريق: "نحن نتطلع قدماً لتواجد روبرت معنا في ياس مارينا".

وأكمل: "من الواضح أن فيراري تُشيد به عالياً، فهو ضمن برنامجها منذ 2017".

وتابع: "نحن مسرورون بالعمل معه على سيارة الفورمولا واحد، ونتطلع قدماً للتجارب في أبوظبي".

يشار إلى أن شفارتزمان ليس غريباً عن سيارات الفورمولا واحد، حيث حظي بفرصة تجربة سيارة فورمولا واحد في فيورانو العام الماضي كجزء من برنامج أكاديمية فيراري.

كما أنه شارك في تجارب أبوظبي للناشئين العام الماضي على متن سيارة فيراري 2020.