شفارتزمان الأسرع مع نهاية تجارب الفورمولا واحد في أبوظبي

كان شفارتزمان ناشئ فيراري السائق الناشئ الوحيد المشارك في تجارب الأربعاء على حلبة ياس مارينا، مع استخدام سيارات معدّلة على إطارات 18 إنشًا الجديدة لموسم 2022.

وكان قد تم السماح للفرق بإشراك سائق ناشئ واحد فقط في أحد يومَي التجارب، حيث آثرت جميع الفرق بخلاف هاس القيام بذلك يوم أمس الثلاثاء.

وقد سجّل شفارتزمان الزمن الأسرع مع توقيت وقدره دقيقة و25.348 ثانية قبل 40 دقيقة من نهاية اليوم، ليعتلي الصدارة بفارق ناهز نصف ثانية أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.

وأكمل نوريس أكثر من 100 لفة على سيارة مكلارين معدّلة من موسم 2021 ومع تركيبات بيريللي لموسم 2022 والتي تمّت إتاحتها للتجارب على تلك السيارات المعدّلة.

فيما أكمل شفارتزمان تجاربه على إطارات 13 إنشًا التي كانت تُستعمل هذا الموسم.

في المقابل، عاد سيباستيان فيتيل من مشكلة هيدروليكية واجهها في الصباح وتسببت برفع العلم الأحمر وتوقّف التجارب ليُنهي اليوم ثالثًا لصالح أستون مارتن.

وأكمل الألماني أكثر من مسافة سباقين لصالح الفريق، وسجّل أسرع أزمنته في الدقائق الخمس الأخيرة من الحصة.

جوروج راسل حلّ رابعًا لصالح مرسيدس ضمن يومه الثاني في التجارب على متن سيارة "دبليو10" معدّلة من موسم 2019، إذ تواجد على بُعد 6 أعشار من الثانية من زمن نوريس.

المركز الخامس كان من نصيب بيير غاسلي لصالح ألفا تاوري، حيث تقدم على كارلوس ساينز سائق فيراري وفرناندو ألونسو سائق ألبين الذي أكمل 150 لفة تقريبًا.

وقد أكمل غوانيو تشو (ألفا روميو)، سيرجيو بيريز (ريد بُل) وبييترو فيتيبالدي (هاس) المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أن ويليامز لم تشارك في تجارب اليوم حيث لم تكن لديها سيارة معدّلة متاحة.

هذا وستعود الفورمولا واحد مع مجرياتها الرسمية على المسار في نهاية فبراير/شباط المُقبل مع التجارب الشتوية في برشلونة.

نتيجة اليوم الثاني للتجارب:

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق اللفات 1 روبرت شفارتزمان هاس 1.25.348 130 2 لاندو نوريس مكلارين 1.25.809 +0.461 103 3 سيباستيان فيتيل أستون مارتن 1.26.379 +1.031 134 4 جورج راسل مرسيدس 1.26.404 +1.056 82 5 بيير غاسلي ألفا تاوري 1.26.451 +1.103 149 6 كارلوس ساينز فيراري 1.26.706 +1.358 151 7 فرناندو ألونسو ألبين 1.26.940 +1.592 148 8 غوانيو تشو ألفا روميو 1.27.850 +2.508 159 9 سيرجيو بيريز ريد بُل 1.27.991 +2.643 118 10 بييترو فيتيبالدي هاس 1.28.622 +3.274 123