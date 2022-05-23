شعور لوكلير بعد انسحاب برشلونة أفضل من المركز الثاني في ميامي

فرض لوكلير سيطرته على سباق برشلونة منطلقًا من المركز الأول لـ 26 لفة حتى أصاب محركه عطل مفاجئ. ليوقف المونغاسكي سيارته في مرآب فيراري ويسجل انسحابه الأول في موسم 2022.

ولم يكلفه ذلك الفوز وحسب، بل صدارة الترتيب كذلك لصالح غريمه فيرشتابن الذي أحرز عدد النقاط الأقصى بـ 26 نقطة بعد تسجيله أسرع لفة في السباق.

لكن وبالرغم من خسارته لهذا الكم من النقاط، أوضح لوكلير أنه ترك برشلونة مع شعور أفضل مما كان بعد سباقيه الأخيرين في إيمولا وميامي.

وكان لوكلير قد اصطدم بالحواجز في إيمولا في محاولته ملاحقة سيرجيو بيريز سائق ريد بُل للمركز الثاني، ما تسبب بتراجعه في الترتيب وإكمال السباق سادسًا.

بينما خسر لوكلير صدارة سباق ميامي لصالح فيرشتابن خلال السباق، لكنه لاحق الهولندي عن قرب حتى أكمل السباق ثانيًا خلفه.

وفي حين أن سباق برشلونة كان مكلفًا أكثر على صعيد النقاط، لكن لوكلير قال بأن أداء فيراري المتحسن والإدارة الأفضل للإطارات في السباق تركته أكثر تفاؤلًا حيال الصورة الأكبر لمعركة اللقب في 2022.

حيث قال: "دعونا نقول بأن شعوري أفضل نهاية هذا الأسبوع مما كان بعد السباقين الأخيرين".

وأضاف: "بالطبع أشعر بالإحباط من تلك المشكلة على السيارة اليوم، لكن على الجانب الآخر، أعتقد بأن هنالك الكثير من العلامات الإيجابية بخلاف ذلك".

وتابع: "كل شيء على مدار كامل نهاية الأسبوع من وتيرة التصفيات والحزمة الجديدة سار على النحو المتوقع، كل شي كان يعمل بشكل جيد جدًا".

وأكمل: "وتيرتنا للسباق وإدارة الإطارات كذلك كانتا جيدتين جدًا وذلك بعد أن كنا نعاني كثيرًا في السباقات الأخيرة بالمقارنة مع ريد بُل. واليوم كان الجانبين قويين للغاية".

واختتم: "أعتقد أنه في مثل هذه المواقف من الجيد كذلك النظر إلى الإيجابيات، وهنالك الكثير منها اليوم".