"شعورٌ عميقٌ بالقوة" خامر ريكاردو قبل فوزه الصادم في مونزا

أنهى الأسترالي سلسلة طويلة من الغياب عن الانتصارات لفريق مكلارين منذ موسم 2012، ليتقدم ثنائية مكلارين مع زميله لاندو نوريس على حلبة مونزا.

وضمن معرض كلامه أثناء احتفالاته بالعودة إلى سكة الانتصارات مع مكلارين، تكلم ريكاردو عن غضبه بعد أن فوّت فرصة التواجد ضمن الثلاثة الأوائل في تصفيات يوم الجمعة، وهذا ما تحول لاحقاً إلى شعور عميق بالقوة دفعه نحو الفوز.

فقال: "كان في داخلي غضب كبير بعد التصفيات. كنت أشعر أنني لا أود التواجد في هذا الموقع مجدداً.. أردتُ الفوز، أردتُ أن أكون ذلك الشخص الآخر. تواجدي في مركز قريب جداً، أشعل في داخلي ذلك الشعور أكثر من أي شيء آخر".

وتابع: "من الواضح أن التصفيات كانت جيدة وكان الفريق يقول أنها حصة جيدة ومن المفترض أن أشعر بالسرور. أنا أقدّر ذلك، خاصة في هذا الموسم الذي أمرّ به، لكن في هذه اللحظة خرج السائق التنافسي من داخلي".

واسترسل: "لا يمكنني شرح ذلك بالكلمات. كان أشبه بإحساس احتراق في داخلي، وكنت أقول في نفسي: ’كلا، ذلك ليس كافياً’".

واستكمل: "في الحقيقة كان هناك شيء في داخلي، خاصة بعد مساء الجمعة، لقد كان بمثابة نداء الواجب إن صح التعبير".

دانيال ريكاردو يحتفل مع طاقم عمل مكلارين تصوير: مكلارين

وأوضح ريكاردو أن هذا الشعور الذي تملّكه مماثل لذلك الذي شعر به خلال موسم 2014 الذي نجح خلاله بمجاراة والتفوق على زميله سيباستيان فيتيل.

فقال: "لطالما كنت أمتلك الثقة خلال كل جولة، لكن ليس بمثل هذا المستوى. إنه أشبه بشعور عميق بالقوة".

وأردف: "لا أقول هذا كي أبدو بمظهر الفائز أمام الكاميرات. لقد شعرتُ حقيقةً بذلك الجزء الآخر من شخصيتي، الذي أعلم أنه عندما يظهر، فإنه قوي جداً!".

وتابع: "موسم 2014، حينها حظيتُ بما يمكن وصفه بالانتقال إلى مستوى آخر. حينها تركتُ العنان لمثل هذه المشاعر لتظهر على المسار. لهذا السبب باتت مصدر قوة كبيرة بالنسبة لي".

وبينما يشعر ريكاردو بأن ذلك ساعده على تحقيق الفوز في مونزا، لكنه أشار إلى أنه بات في موقع يؤهله تحقيق المزيد من النجاحات دون الحاجة لكل تلك التغييرات العميقة في مشاعره.

فقال: "أريد التواجد هنا في موقع المنافسة. هذا ما يشعل النار في داخلي. أحب هذا الإحساس. يجعلني أشعر بأنني حيٌّ. إنه غضبٌ إيجابي".

وتابع: "بوسعك استخلاص طاقة كبيرة منه. لكنني بعد هذا الفوز، لا أعتقد أنني بحاجة لكل ذلك من أجل المواصلة على نفس المستوى".

وأردف: "أعتقد أن ثقتي ازدادت كثيراً بعد الفوز، وكذلك الفريق. أعتقد أن الكثير منهم كان يدعمني ويثق بقدرتي منذ البداية".

واختتم: "هذه الجولة طمأنت الجميع، لذا أعتقد أن الفريق يسير إلى الأمام، وبوسعنا التحلي بالمزيد من الثقة الآن".