شطب نتيجة هاميلتون ولوكلير من السباق الرئيسي لجائزة الولايات المتحدة الكبرى
تم شطب نتيجة كل من لويس هاميلتون سائق مرسيدس وشارل لوكلير سائق فيراري، من سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بسبب خرق القوانين المتعلقة بالقطعة الخشبية أسفل السيارة.
حقق هاميلتون المركز الثاني خلف فيرستابن، وذلك بعد وتيرة سريعة للغاية على متن سيارة مرسيدس بأرضيتها المحدّثة.
بينما أنهى لوكلير بالمركز السادس بعد استراتيجية توقف واحد غير موفقة من قبل فريقه، جعلته فريسة سهلة لمنافسيه.
لكن، وبعد التحقيقات التي تلت السباق على السيارات، وُجد أن سيارتي هاميلتون ولوكلير غير مطابقتان للقوانين التي تتعلق بمعدل تآكل القطعة الخشبية أسفل السيارة.
بالتالي تم شطب نتيجة كل منهما.
حيث جاء في مذكرة "فيا": "خلال جلسة استماع للفرق تم التأكيد بأن الإجراءات التي قام بها فريق ’فيا’ التقني صحيحة، وتثبت معدلات تآكل مرتفعة للقطعة الخشبية ربما نتيجة مطبّات الحلبة ووجود السباق القصير ما قلص الوقت المتاح للتحقق من السيارة قبل السباق".
وجاء كذلك في المذكرة: "يشير الحكام إلى أن التأكد من مطابقة السيارة للقوانين هو واجب الفرق. وبشكل خاص في هذه الحالة، بالتالي تم تطبيق الإجراء القانوني كعقوبة لخرق القوانين التقنية".
وخرق السائقان الفقرة 3.5.9 من اللوائح التقنية التي تنص على: "يجب ألا يقل سُمك القطعة عن 10 مليمترات بهامش خطأ قياس من 0.2 مليمتراً، ويجب أن تكون بشكل متناظر موحّد. ويُقبل سُمك 9 مليمترات كحد أدنى نتيجة التآكل بعد السباق".
وكما أشار الحكام فإن خرق القوانين هذا كان نتيجة صيغة السباق القصير إضافة إلى مطبات الحلبة.
ونتيجة لشطب نتيجة السائقين، تقدم لاندو نوريس للمركز الثاني، بينما أكمل كارلوس ساينز مراكز منصة التتويج
وكذلك تقدم سيرجيو بيريز للمركز الرابع، أما جورج راسل، بيير غاسلي، لانس سترول، يوكي تسونودا، أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت، باتوا الآن ضمن المراكز العشرة الأولى.
ما يعني كذلك بأن سارجانت سجل أول نقاطه في الفورمولا واحد على حلبة موطنه، ليصبح أول أمريكي يحرز النقاط منذ مايكل أندريتي في إيطاليا 1993.
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